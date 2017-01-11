Silivri’de korkutan patlama kamerada

Silivri’de bir iş yerinde meydana gelen patlama, vatandaşları sokağa döktü. Patlama anı güvenlik kameralarına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı 05.00 sıralarında Karamustafa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrasında cadde savaş alanına dönerken, birçok vatandaş sokağa çıktı. Çıkan yangına Silivri itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Patlama nedeniyle iş yerinin üst katlarında bulunan evlerde büyük maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşı sokağa döken patlama, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kameraya yansıdı.