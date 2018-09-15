Silivri'de midye operasyonu

Silivri'de bir minibüste arama yapan ekipler, çuvallar içerisinde yaklaşık 3 ton mide ele geçirdi

Silivri Sahili'nde midyelerin denizden toplandığı ve midyelerle dolu çuvalların bir araca yüklendiği ihbarını değerlendiren Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri ve Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri durdurdukları minibüs içerisinde çuvallara konulmuş 2 ton 900 kilogram midye ele geçirdi.

Yakalanan 2 ton 900 kilogram canlı olan midyeler, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denize bırakıldı. Ayrıca 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı olarak midyeleri tuttuğu tespit edilen şahsa 1380 sayılı Su ürünleri kanunu kapsamında bin 322 TL idari para cezası uygulandı.