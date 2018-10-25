Silivri'de midye operasyonu

Silivri Emniyet Müdürlüğü ve Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri gelen ihbar üzerine harekete geçti. İhbarla birlikte yapılan çalışmalarda Selimpaşa Mahallesi 3262 Sokak'ta 4 kişinin su ürünleri avcılığı yaptığını tespit etti. Adrese düzenlenen baskından ekipler tarafından gözaltına alınan 2'si Özbekistan uyruklu 4 kişi avlanmada kullandıkları ekipmanlarla birlikte Selimpaşa Polis Merkezine götürüldü.

Yapılan işlemlerin ardından yabancı uyruklu 2 kişiye, 1380 sayılı su ürünleri kanununun 21. Maddesine uyarınca yabancıların karasularımızda su ürünleri istihsali yapması aykırılığından kişi başı 13 bin 344.TL olmak üzere toplam olarak 26 bin 688 TL idari para cezası, diğer iki vatandaşa ise 1380 sayılı su ürünleri kanununa muhalefetten 2 bin 644TL idari para cezası uygulandı.

Baskında ele geçirilen 33 çuval içerisindeki yaklaşık 330 kilo canlı kara kıllı midye denize bırakıldı. Ayrıca midye avcılığında kullanılan jeneratör, kompresör ve 65 metre uzunluğundaki hortuma el konuldu.