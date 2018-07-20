Silivri’de parklar güvenli, aileler huzurlu

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, son günlerde artarak devam eden ve herkesi derinden üzen çocuk istismarları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçti. ’Güvenli parklar, huzurlu aileler’ projesi kapsamında ilçe genelindeki toplam 225 çocuk parkında kameralı güvenlik sistemi kurulması konusunda çalışmalar başlatıldı.

Projeyi bir tanıtım toplantısıyla duyuran Başkan Işıklar, "Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Onları güvenli, huzurlu, sıcak ve sevecen bir yuva anlayışıyla parklarımızda ağırlamak, ağırlarken de son derece güvenli bir ortam hazırlamak istedik” dedi.

Ülke gündemini derinden etkileyen çocuk istismarı ve kaçırılma olaylarının en başında eğitim sorunu olduğunu ifade eden Başkan Işıklar, "Yakın zamanda çocuklarımızla ilgili birçok olay hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Bu olaylar hakkında söylenen, cinnet, travma, psikoloji gibi dile getirilen birçok konu var. Peki hiç düşündük mü? Çocuklarımıza bunları yaşatanları da bir anne büyütmedi mi? Çocuklarımıza, kadınlarımıza ve hayvanlara yapılan bu tacizlerin sebebi, toplumumuzun içinde bulunduğu ruh halini ortaya koyuyor. Kendinden güçsüze uygulanan şiddet, kendisini ifade bile edemeyen kişileri, bu şekilde şiddet eğilimiyle iç dünyasında güçlü olduğunu hissettiriyor. Bu nasıl bir cinnet halidir? Toplumda uygulanan eğitim, kişilerin sosyalleşmek yerine yalnızlaştırılması, sosyal bilinçten uzaklaştırılması, diyalog kuramaması ve toplum dışına itilerek fiziki olarak da yetersizleştirilmesi bu yaşananlara sebep olarak görülebilir" şeklinde konuştu.

"Silivri’de huzuru gelecek nesillere miras bırakacağız”

Sadece kamera sisteminin yeterli olmadığını ifade eden Işıklar, "Tam 225 parkımızı, 24 saat izleyebilecek konuma getirdik. Bu yeterli mi? asla. Esas yapılması gereken, ebeveynlerinin dışında, devlet olarak eğitiminden ekonomisine, sosyal anlayışından demokrasisine kadar kendimizi çok daha iyi anlatabileceğimiz diyalog ortamlarını oluşturarak, daha fazla üreterek değerlerimizi ve kültürel zenginliklerimizi korumaktır. 81 ilden hemşehrileriyle bir arada örf ve adetleriyle, hoşgörü içerisinde yaşayan bir kent olmamızın sebebi, birbirimizi öteki olarak değil, tamamlayanı olarak görmemizdir" diye konuştu.

"Silivri’de huzuru gelecek nesillere miras bırakacağız" diyen Başkan Işıklar, "Tüm zorluklarına, açık tehditlerine rağmen bizler Silivri’de bu şekilde yaşamayı sürdüreceğiz. Parklarımızda ve şehrin her noktasında yaşam kalitesini arttırmaya, kenti daha güvenilir hale getirecek çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocuklar Başkan Işıklar’a çiçek vererek teşekkür etti. Işıklar konuşmaların ardından kameraların kayıt aldığı sistemi kiosk ekran üzerinden basın mensuplarına tanıttı.

Ebeveynler projeden memnun

Silivrili anne ve babalar projeden memnuniyetlerini dile getirerek, "Özellikle yazın zamanımızın çoğu parkta geçiyor. Çocuklarımız için çok iyi oldu, çok teşekkür ediyoruz. Haberleri gördükçe endişe yaşıyorduk, ihtiyaç vardı, çok iyi düşünülmüş. Çocuklarımızla rahatlıkla parka çıkarabileceğiz. Gözümüz arkada kalmayacak” dedi.

225 park, 24 saat kesintisiz kayıt altına alınacak

Silivri Belediyesi tarafından ilçe genelindeki toplam 225 parkta, 24 saat aralıksız kayıt yapacak şekilde kurulacak sistem, emniyet birimlerinin de görevini daha etkin ve hızlı şekilde yapmasını kolaylaştıracak. Elektrik sistemine karşı güç kaynaklı olan sistem, her park için sabit ve hareketli kameralardan oluşacak.