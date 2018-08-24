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24 Ağustos 2018 18:46

Silivri’deki trafik kazasında hayatını kaybeden genç için tören düzenlendi

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Silivri’deki trafik kazasında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Evren Tor için cenaze töreni düzenlendi.

Silivri’deki trafik kazasında hayatını kaybeden genç için tören düzenlendi

24 Ağustos 2018 18:46

Aynı kazada yaralanan Silivri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli cenaze törenine sedye ile katıldı.


Kaza, dün Silivri Değirmenköy yolu üzeri İstanbul istikametinde meydana gelmiş, takla atan araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken 32 yaşındaki Evren Tor’da yaşamını yitirmişti.


Evren Tor, bugün Silivri Piri Mehmet Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından memleketi olan Balıkesir‘in Bandırma ilçesine götürüldü. Tor, yarın öğle namazı sonrasında Bandırma’da toprağa verilecek. Tor’un cenazesine AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Silivri Kaymakamı Ali Partal, siyasi parti temsilcileri, STK ve Oda yöneticileri ile sevenleri katıldı.


Aynı kazada yaralanan Silivri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli’nin de cenaze törenine sedye ile katıldığı görüldü. Cenazede gözyaşları sel olup akarken aile yakınları sinir krizleri geçirdi.




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