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09 Temmuz 2017 18:31

Silivri’deki yangında 30 dönümlük ekili alan kül oldu

İstanbul’un Silivri ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Silivri’deki yangında 30 dönümlük ekili alan kül oldu

09 Temmuz 2017 18:31


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 15.00 sıralarında Silivri’nin Büyükılıçlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çevrede piknik yapanlardan kaynaklanan yangına ilk müdahale İBB Büyükkılıçlı Gönüllü İtfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Olay yerine gelen Silivri İtfaiyesi ekipleri de ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında yaklaşık 30 dönümlük buğday tarlası kül oldu.


Yangının piknikçilerin yaktığı ateşten çıktığını kaydeden Büyükkılıçlı Muhtarı Ahmet Mutlu, “Bugün saat 15.00 sıralarında piknikçiler yaktıkları ateşi söndürememişler, durumu bize bildirdiler, biz de İtfaiyeye haber verdik. Maalesef vatandaşımıza ait buğday tarlası kül oldu. Ormanımız da yandı. Bir cahil insanın yüzünden ne hale geldi ormanımız. Burası piknik alanı değil, böyle alanlarda piknik yapılmasının yasaklanması gerekir” dedi.




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