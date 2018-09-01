Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 13:08

Silivrili balıkçılar “Vira Bismillah” dedi

15 Nisan’da başlayan avlanma yasağı bu gece yarısı sona erdi.

Silivrili balıkçılar “Vira Bismillah” dedi

01 Eylül 2018 13:08

Silivrili Balıkçılarda av yasağının sonlanmasıyla “Vira Bismillah” diyerek denize açıldılar.


15 Nisan 2018’de başlayan avlanma yasağı gün gece itibariyle sona erdi. Silivrili balıkçılar Marmara denizine açılarak kısmetlerini aradı. Avlanma yasağı sebebiyle yaklaşık 4,5 aydır denize avlanmaya çıkamayan balıkçılar dün gece itibariyle tüm hazırlıklarını tamamlayarak avlanmaya çıktı. İlk gecenin sonunda oldukça verimli bir av olduğunu belirten balıkçılar Silivrili limanına yanaşarak satışa sunulmak üzere kıyıda bekleyen araçlara avladıkları balıkları yükledi.


İstavrit ve Sardalya balığının ağırlıklı olduğunu belirten Silivrili balıkçılar, yeni sezonun tüm balıkçı esnafına bol bereketli geçmesini dilediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç