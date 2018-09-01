Silivrili balıkçılar “Vira Bismillah” dedi

Silivrili Balıkçılarda av yasağının sonlanmasıyla “Vira Bismillah” diyerek denize açıldılar.

15 Nisan 2018’de başlayan avlanma yasağı gün gece itibariyle sona erdi. Silivrili balıkçılar Marmara denizine açılarak kısmetlerini aradı. Avlanma yasağı sebebiyle yaklaşık 4,5 aydır denize avlanmaya çıkamayan balıkçılar dün gece itibariyle tüm hazırlıklarını tamamlayarak avlanmaya çıktı. İlk gecenin sonunda oldukça verimli bir av olduğunu belirten balıkçılar Silivrili limanına yanaşarak satışa sunulmak üzere kıyıda bekleyen araçlara avladıkları balıkları yükledi.

İstavrit ve Sardalya balığının ağırlıklı olduğunu belirten Silivrili balıkçılar, yeni sezonun tüm balıkçı esnafına bol bereketli geçmesini dilediler.