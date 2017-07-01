Silivrispor Konrgesi’nde gerginlik

Akgün Duru’nun tek liste olarak girerek başkan seçildiği kongrede gerginlik yaşandı. Gerginliğe çevik kuvvet polisi müdahale etti.

Kongrede yönetimin faaliyet raporu okunduktan sonra Denetleme Kurulu Raporu’nun mevcut olmaması ve dolayısıyla okunamaması kongrede tartışmalara neden oldu. Kongreye katılanların Denetleme Kurulu raporunun okunması gerektiğini aksi takdirde kongrenin geçersiz olacağını savundular. Mevcuttaki Denetleme Kurulu’nun bir rapor oluşturmamış olmasından dolayı Silivrispor Saymanı Mutlu Memiş, kulübün gelir gider tablosunu kongreye katılan üyelere okudu. Ancak Divan Başkanı tarafından yapılan oylama sonrasında bu rapor ibra edilmedi. Bunun üzerine Kalko ve yöneticileri kongre salonunu terk ettiler.

Konuşmalardan sonra gerginlik

Divan Başkanı’nın gündemin dilek ve temenniler maddesine geçmesinin ardından Başkan Adayı Akgün Duru, eski Başkan İhsan Atun, Duru’nun yönetiminde yer alan Ufuk Bek, Silivri Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Turan ile Adalet ve Kalkınma Partisi İl Yöneticisi Metin Karakaş birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ortak noktası denetleme raporunun ibra olmamasının normal olduğu, yapılacak denetleme sonrasında üyelerin bunu kabul edebileceği yönünde oldu.

Karakaş’ın “Ümit Kalko’nun Genel Kurul’u terk etmesini ben kendisine yakıştıramadım” dediği anda Kalko tekrar salona girdi ve konuşmak istedi.

Divan Başkanı da konuşma taleplerinin alındığını ve Kalko’ya talebi olmadığı için de söz hakkı veremeyeceğini belirtti. Duru ve yönetimi de Kalko’ya “Burası canın istediğinde çıkıp canın istediğinde gelebileceğin bir yer değil” diyerek tepki gösterdi.

Kalko’nun konuşma konusundaki ısrarları üzerine ortalık bir anda gerildi ve sözlü sataşmaların dozu artmaya başladı. Divan Başkanı’nın talebi üzerine de salona Çevik Kuvvet Polisi girerek Kalko ve yönetimini salondan uzaklaştırdı.

Açık oylama yapıldı

Kalko’nun salondan uzaklaştırılmasının ardından yükselen tansiyon normale döndü. Kongrede tek liste olması dolayısıyla açık oylama yapıldı.

Akgün Duru’nun listesinde yer alan yöneticilerin tek tek isimleri okundu ve Divan Başkanı tarafından liste oylamaya sunuldu. Akgün Duru, oy birliği ile Silivrispor’un yeni başkanı oldu.