Kalko, Belediye Başkanı Işılar’ın kendisine istifa etmesi yönündeki baskılarını kamuoyun açıkladı.

32 yıl sonra Silivrispor’u şampiyon yaparak 2’nci Lig’e çıkaran Silivrispor Başkanı Ümit Kalko, düzenlediği basın toplantısında Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın ithamlarına ve iddialarına cevap verdi. Kalko kulübün borcu azaltılması, şampiyonluk sürecindeki gördüğü baskı, dönen siyasi oyunlar, kulübe kendi adamlarını üye yaptığı iddiası ve kuracağı vakıf hakkında bilgi verdi. Toplantıya basın mensupları ve bazı kulüp yöneticileri katıldı. Toplantı öncesi Kalko’nun başkan seçildiği kurulda verdiği sözler izletildi. Verdiği sözleri tuttuğu belirten Kalko, yapılacak olan kongrede başkan adaylığını geri çektiğini söyledi. Başkan adaylığından çekildiğini ifade eden Kalko, yeni seçilecek yönetimin başarılı olmasını diledi.

"Kulübün borcunu 3,3 milyon TL’den 2,5 milyon TL’ye indirdik"

Spor kulübü yöneticiliği Türkiye’de zor bir iş olduğunun altını çizen Kalko, "Silivri, İstanbul’un güzide ilçelerinden biri ama maalesef son 3-4 yıl başarısız dönemler geçirmiş. Mali yönden 3,3 milyon TL borca ulaşmış. Takım son maçta kümede kalmayı başarmış. Bize, bu bölgede yatırımlarımız olduğu için vefa borcu ödeme talebiyle geldiler. Bende seve seve kabul ettim. Takımızı yapılandırdık, borçlarımızı aşağıya çektik, doğru bir yönetim sergiledik. Takım 32 sene sonra 2’nci lige çıktı ve şampiyon oldu. Ne yazık ki siyasetin kirli oyunlarını gördük. Takım başarılı olunca, popülerliği artınca dolayısıyla şahsımın ve yönetici arkadaşlarımızın bölgedeki popülerliği artınca mevcut belediye başkanı tarafından defalarca kulüp şampiyonluğa giderken, istifamız istendi. Daha sonra kulüp şampiyon oldu yine istifamız istendi. Baktı ki ben istifamı vermiyorum, darbe yapmaya kalktı. Tek tek yöneticileri belediye başkanlığı makamına çağırdı, onların istifasını istedi. Hepsini yumuşak karınlarından tehdit etti ve şantaj yaptı. Akabinde birde başkan adayı çıkarttı. Kulübü gelirlerinden bir tanesi otogar gelirleri. Otogar gelirleri, eski Ak Partili Belediye Başkanı Hüseyin Turan döneminden, şu anki belediye başkanın olduğu dönemde de devam ederek kulübe tahsis edilmiş. Belediye başkanı, eğer sen kazanırsan otogar gelirlerini keserim, beni adayım kazanırsa arttırarak devam eder dedi. 1 sene boyunca emek var. Bu takım 32 sene sonra şampiyon oldu. Bunca emekten sonra bu tarz tehdit,darbe, şantaj ve yalan gördük. Kulübün borcunu 3,3 milyon TL’den 2,5 milyon TL’ye indirdik. Genel kurulda bunları anlatacağım. Ben eğitimciyim, bu kirli tiyatronun içince olmayacağım. Yarın olacak olan genel kurulda adaylıktan çekilme kararı aldım" şeklinde konuştu.

"Biz düşman orduları değiliz, bizde Silivrili sayılırız"

Silivrispor, Silivrilerin söylentisi hakkında değerlendirme yapan Kalko, "Burası çok güzel bir ilçe. Ne yazık ki yerli yabancı ayrımının son zamanlarda çok revaçta olduğu bir ilçe. Aslolan insan olmak ve bulunduğu bölgeye değer katmak. Büyük olsun hepimizi olsun diyenden ziyade küçük olsun benim olsun diye küçük bir grup var. Bu grubun başında da Belediye Başkanı Özcan Işıklar var. Şuanda da takımın şampiyon olmasından rahatsız oldukları ve Silivri’de böyle vizyonun, iddianın ve bütçenin olmadığını söylediler. Bizde diyoruz ki biz, bağışlıyoruz zaten. Bırakın bu takımı Süper Lig’e çıkartalım. Kendileri takım amatörde olsun ama Silivrililerin olsun düşüncesindeler. Biz düşman orduları değiliz, bizde Silivrili sayılırız. Geçen sene Silivrili arkadaş yönetiyordu ve takım batmıştı. Biz geldik takım ayağa kalktı. Biz takımı şampiyon bıraktık, borçlarını azaltarak bıraktık. İnşallah yeni alan arkadaşlar hakkaniyetli şekilde bu başarıyı devam ettirirler" diye konuştu.

"1 yıllık kulüp başkanlığımın döneminde 1 kişinin bile kulüp üyeliği yapılmadı"

Üye kaydında kendi adamlarını üye yaptığı iddialarına cevap veren Kalko, "Kulübümüz bir denek. Genel kurul üyelerimiz seçim dönemlerinde oylarını kullanırlar. Benim 1 yıllık kulüp başkanlığımın döneminde 1 kişinin bile kulüp üyeliği yapılmadı. Ben içeriye kendi üyelerimi doldurma adına en ufak çalışma yapmadığım gibi, dışarıdan üye olmak istiyorum diye bir başvuru olmadı. Olsa seve seve kabul ederdik. Çamur at izi kalsın siyasetini olduğu, içeride kendi üyelerim olduğu ve o üyelerimden dolayı garanti kazanacağım şeklinde iddialar olmuş. Böyle olsaydı ben adaylıktan çekilir miydim? Belediye başkanının aidatını verdiği üyelerin olduğu seçimde, üstüne darbe ile takımı düşürmeye kalkışan, şantaj yaparak adam kayıran bir yapıda artık biz daha fazla olmayalım. Biz takımımızı şampiyon yaptık. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım, Silivri tarihine adını yazdılar.Bunu silemezler. Onlar takımı alır inşallah başarılı olurlar. Ama olamazlarsa, bu takımı tekrardan küme düşürürlerse de bunun hesabını Silivri kamuoyuna verecek olanda başta belediye başkanıdır" dedi.

Kalko, istifasının istenmesini nedeni ise şöyle açıladı: "Kendi ışığına güvenenler, başkasının parlamasından rahatsız olmazlar diye bir söz var. Silivrispor’un başarısıyla çok parladık. Vatandaşlarımız, şahsımı belediye başkanı olarak görmek istediklerini diye getirdiler. Mektebim Okulları’nın sahibi ve kurucusu olduğum için yoğun tempomdan dolayı siyaset düşünemediğimi ve bu yolun içinde olmayacağımız defalarca kez söylemem rağmen belediye başkanı bu süreçlerden rahatsızlık duyduğu ve bana attığı mesajlarla, birebir görüşmelerde asıl sebebin bu olduğunu söyledi".

"Vakıf kurarak Silivri’ye olan vefa borcumu ödemeye devam edeceğim"

Silivri’ye kuracağı vakıf hakkında bilgi veren Kalko, "Silivrispor’a başkan olurken, 2 yılda 2’nci lig, kümülatifte 5 yılda Süper Lig hedefiyle gelmiştik. Söylediğimiz hedeflere ulaşmak için belli bütçe ihtiyacı vardı. Bütçeyi hazırladık, bu bütçeyi takıma bağışlayacaktık. Ne yazık ki 1 yıl yöneticilik yaptık. Şampiyon yapabildik. Diğer yıllardaki hedeflerimize ulaşmak için ayırdığımız bütçeyi Silivri’de kuracağım bir vakıfla, Silivri’nin ihtiyaçlarını gidermede, bugüne kadar yapılmamış eserleri yapmada ve hayır işlerine ayırarak Silivri’ye olan vefa borcumu ödemeye devam edeceğim" açıklamasında bulundu.