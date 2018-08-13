Simatic 60’ıncı yılında

Endüstriyel üretimin temel taşı olan otomasyon teknolojisi, tesislerin üretkenliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha hızlı ve güvenilir olmasını da sağlıyor. Otomasyon teknolojisi markası Siemens, 1958 yılında uygulamaya geçirdiği Simatic ile başarı sağlıyor.

Tüm süreçleri akıllıca ve bağımsız olarak optimize edebilen otonom bir sistem olan Simatic 60’ıncı yılını kutluyor. Yalnız enerji teknolojisinin ve endüstrinin değil dünyanın çehresini değiştiren Simatic sayma, ölçme, kapalı çevrim kontrol ve konum kontrolü gibi entegre teknolojilerle çok farklı otomasyon uygulamalarında kullanılabilen bir kontrol sistemi olarak öne çıkıyor.

Ulaşımdan üretime her alanda kullanılıyor

Yapılan şirket açıklamasına göre dijitalleşmenin bir parçası olan otomasyon sistemlerinin en gelişmişi olan Simatic, ilk olarak trafo merkezleri ile enerji santrallerinde kullanıldı. Aradan geçen 60 yılda gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar göz önüne alınarak sürekli güncellendi ve kullanım alanı genişletildi.

Günümüzde gıda ve içecek sektöründe güvenli ve hijyenik üretim sağlayan Simatic, birçok farklı sektörde de seri üretimin verimliliğini artırmaya devam ediyor. Ürün paketlemekle kalmayan sistem, iade edilen ürünleri kutularından da çıkarabiliyor. Otomotiv, makine, elektronik, ev araçları, kimya, cam, ulaşım, demir çelik gibi sektörlerde iş kollarının her alanında güvenle kullanılıyor.

Sürdürülebilirlik etkisi

Hayatın hemen her alanında varlığını hissettirmeden yaşamı kolaylaştıran Simatic, uçak, tren ve gemi gibi ulaşım araçlarının üretiminin otomasyonunu sağlamakla kalmıyor, karayollarındaki tünellerin sinyalizasyonundan havalandırma sistemlerine kadar hemen her detayı kontrol altında tutarak yaşamı hem daha kolay hem de daha güvenli hale getiriyor.

Üretimin nabzının attığı fabrikalar ve tesislerde başta elektrik sistemlerinin modernizasyonu olmak üzere tüm kaynak ve enerjilerin kontrolünü sağlayan sistem sayesinde enerji kullanımı minimize ediliyor. Kaynak kullanımının otomasyonu sayesinde tüketim kontrol altında tutuluyor, ek yatırım ve bakım maliyetleri azaltılıyor. Endüstriyel otomasyonun en önemli itici gücü haline gelen Simatic bu sayede sürdürülebilirlik yaratarak çevreye katkıda bulunuyor.

Endüstriyel otomasyon için akıllı seçimler

Endüstriyel otomasyon sistemleri mevcut ürün portföyüı göz önüne alındığında 4 ayrı kategoriye ayrılıyor. Temel kontrolörler entegre iletişim ve teknoloji fonksiyonlarını içerirken, sofistike kontrolörler üretim hattının komple otomasyonu haricinde performans, bağlantı ve esneklik anlamında da yüksek kapasiteyle çalışıyor. Daha karmaşık bir mimariye sahip makinelerde kullanılmak üzere, az yer kaplayan ama S7-1500 performansı sergileyen dağıtık kontrolör, endüstriyel PC tabanlı otomasyonlarda ise yazılım kontrolörleri kullanılıyor. Otomasyonun bel kemiği olan Simatic, kullanım alanı göz önüne alındığında daha fazla çeşitlilik gösteriyor.