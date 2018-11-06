SİMURG Arkeologları tarihsel keşiflerin peşinde

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın eğitime verdiği önem doğrultusunda 5. yaşına giren SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı, uyguladığı öğrenme metotlarıyla fark oluşturmaya devam ediyor.

Öğrenciler, SİMURG programının vizyonunda bulunan ve literatürde en iyi öğrenme modeli kabul edilen, yaparak ve yaşayarak öğrenme modeliyle daha akılda kalıcı bir yöntemle ders işliyor.

Dolayısıyla öğrencileri öğrenmenin merkezine koyarak onlara kendini keşfetme olanağı sunarak öğrenilen bilginin anlık olarak uygulanabilmesi sağlanıyor.

Gerek sınıf içi gerekse sınıf dışında bir çok proje ve etkinlik yapılarak öğrenciler hem eğlenirken hem de öğrenmiş oluyor.

Bu kapsamda, Şehit Musa Özalkan Rami Bilgievi'nde öğrenciler tarafından en çok ilgi gören "SİMURG Arkeologları" etkinliği yapıldı.

Öğrencilere tarihsel empati kazandırılıyor

Sosyal Bilgiler dersi kapsamında yapılan "SİMURG Arkeologları" etkinliği ile öğrenciler, arkeolojik bir kazının nasıl yapıldığı, tarihi eserlerin belgelenmesi gerektiği ve kazı alanının bölümlere ayrılması gerektiği ile ilgili fikir sahibi oldu.

Ayrıca öğrenciler tarihsel empati kurarak geçmişte yaşamış toplulukların yaşam biçimleri ile ilgili de deneyim elde etti.

Öğrenciler; çapa, kürek, fırça vb. kazı malzemelerini kullanarak uzman birer arkeolog titizliğiyle çalışırken tarihi eserlerin hangi zorluklarla çıkarıldıklarını da tecrübe etmiş oldu.

“Bugünü ve geleceği ayırt etmelerini istedik”

Şehit Musa Özalkan Rami Bilgi Evi Sorumlusu ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Samet Kamçı, yapılan bu etkinliği aynı kurumda bulunan meslektaşı olan Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan Sevinç Kahveci ile planladıklarını belirterek öğrencilere tarihsel düşünme becerileri katmayı amaçladıklarını söyledi.

Yapılan bu çalışmayı öğrencilerin çok beğendiğini söyleyen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Kamçı, şunları söyledi:

"SİMURG Arkeologları " etkinliği ile öğrencilerimizin, tarihsel düşünme becerilerine katkı sağlayarak geçmiş, bugün ve geleceği birbirinden ayırt etmelerini hedefledik. Bu sayede öğrencilerimiz kazı esnasında elde ettikleri eserler ile geçmiş-bugün arasındaki benzer ve farklı yönleri ortaya koydular.”

“Eğlenerek çok öğretici çalışmalar yaptık”

Yapılan etkinlik sonrası arkeolog olmayı istediğini belirten SİMURG öğrencisi Efe Burak Loş, “Yaptığımız etkinlikle dersle alakalı çok öğretici çalışmalar yaptım. Öğretmenlerimiz bize tarihsel olayları nasıl yorumlayacağımız konusunda uygulamalı olarak çok faydalı bilgiler verdi. Bu etkinlikten sonra arkeolog mesleği ilgimi çekmeye başladı.” ifadelerini kullandı.

“Tarihe merakım arttı”

Daha öncesinde tarihe karşı çok meraklı olmadığını belirten SİMURG öğrencisi Ecrin Mıhçıoğlu, “Bu etkinlikle birlikte tarihe karşı ilgi duymaya başladım. Öğretmenlerimiz bu tarz materyallerle olayları uygulatarak konuları daha rahat anlamamıza yardımcı oluyor.” dedi.