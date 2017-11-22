Eyüpsultan Belediyesinin ödüllü programı olan Simurg farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Simurg bilgi evi çocuklarının çabası ile geliştirilen“İyiliğe Göz Açın”projesi, iyiliğin ve kardeşliğin evrensel olduğunu ortaya koyuyor. Her fırsatta çocukların yanında olan ve bunu sık sık dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’dan destek alan Simurg bilgi evi öğrencileri, Afrika’daki çocuklar için kampanya başlattı.

“İyiliğe Göz Açın”fikrinin ortaya çıkışından yardım toplama aşamasına kadar tüm süreçleri Simurg bilgi evi eğitmenleri eşliğinde yürüten Simurglu çocuklar, Afrika’da hastalıklarla savaşan kardeşlerine yardım ellerini uzatmayı hedefliyor.

“Yeryüzü doktorları”nı ziyaret

Yaşları 6-13 arası değişen bir öğrenci grubu, Yeryüzü Doktorlarını ziyaret ederek proje sunumlarını gerçekleştirdi.Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Arif Muştu kendilerini ziyaret eden Simurg bilgi evi öğrencilerini memnuniyetle karşıladı ve öğrencilerin tüm sorularını yanıtladı.

Bu yaşlarda elini taşın altına koymanın önemine vurgu yapan Muştu şöyle devam etti:

“Ne kadar bu işlerin içinde bulunursanız bundan sonraki hayatınıza değer katacaksınız. Şu an 10-15 yaşındasınız ama 10 sene sonra 20’li 25’li yaşlara geldiğiniz zaman üniversite de bu işlerin içinde olacaksınız. İşte o zaman ben 10 yaşından beri dünyanın herhangi bir yerinde bir insanın gözünü açmak için, açlıktan ölmesin diye, eğitimsiz kalmasın diye bir çabanın içindeyim diyebileceksiniz. Sizlere ve öğretmenlerinize bu çalışmanın içinde olacağınız için teşekkür ediyorum.”

Çocukların yaptıkları ürünler kermeste satışa sunulacak

Her hafta bir kuruma giderek projelerini tanıtacak ve yardım toplayacak olan Simurg bilgi evi çocuklarının bu anlamlı projesi 10 Nisan 2018 Dünya Sağlık Haftasında Eyüpsultan meydanında yapılacak olan kermesle sonlanacak.

Kermeste Simurg bilgi evi çocuklarının üretmiş olduğu ürünler satışa sunulacak.