SİMURG Dil Evinde çocuklar yabancı öğretmenler ile İngilizce öğreniyor

Aynı zamanda ders içerisinde üretilen materyaller ile de bu öğrenme sürecini pekiştiriyor.

SİMURG'da “Mutlu olan çocuk öğrenir” ilkesiyle oluşturulan eğitim sistemi ile öğrencilerin yabancı dili severek, isteyerek öğrenmeleri amaçlanıyor.

SİMURG Dil Evi'nde öğrenciler, yabancı hocaların eşliğinde eğlenirken öğrenecekleri ve öğrendiklerini hayata geçirecekleri öğrenci merkezli bir sınıf ortamında eğitim görüyorlar.

SİMURG'ta öğrenmeyi kolaylaştıracak teknikler kullanılıyor

SİMURG Dil Evi'nde öğrenmeyi kolaylaştıran bir çok teknik uygulanıyor.

Oyunla öğrenme, gezerek öğrenme, iç güdüsel ve duygusal öğrenme, öğretirken öğrenme (rehberlik), yarışırken öğrenme, izleyerek ve dinleyerek öğrenme, tematik eğitimle öğrenme, müzikle öğrenme teknikleri kullanılıyor.

Böylece öğrenciler hem konuları hızlı bir şekilde kavrıyor hem de zihninde anlamlandırabiliyor.

Konuşma, dinleme ve aktivite bölümünden oluşan dil evi eğitim modeli çocukların oyun ortamında İngilizce öğrenmesini sağlıyor.

Eğitim şekli bakımından Türkiye'de bir ilk olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın projesi olan SİMURG Dil Evi tüm bu eğitim paketini ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sunuyor.

Kullanılan materyaller öğrencilerin dikkatini çekiyor

Kitaba ve deftere bağlı kalmaksızın öğrenme sürecini neşeli hale getiren ders materyalleri, SİMURG öğrencilerinin oldukça dikkatini çekiyor.

Dil evinde eğitim sırasında onlara renkli kağıtlar ve boyalar veriliyor. Böylelikle öğrenci hayal gücünü kullanarak konuyu alakalı boyama ve el işi yaparak öğreniyor.

Derslerde ayrıca dil evinin ürettiği farklı materyaller de kullanılıyor. Bu materyaller arasında resimli kartlar, çark, hafıza kartları, bingo, tahtadan yapılmış mavi kapaklı kelimelik ve trafik işaretleri yer alıyor.

Öğrenciler ayrıca duyduğunu, dinlediğini anlayabilen bireylerin yetişebilmesi için sinema filmi ve kısa filmler izliyor, karaoke gibi eğlenceli bir etkinlikle öğrencilerden duydukları şarkı sözleri taklit etmeleri isteniyor. Böylece öğrenciler tüm ders saati boyunca aktif kalıyor.

Yabancı öğretmenler SİMURG'da olmaktan çok mutlu

Singapur'da 6 yıl boyunca farklı milletlerden olan öğrencilere İngilizce eğitimi veren Emily Ray, SİMURG Dil Evi'nde çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken bu kurumun daha önce çalışmış olduğu hiç bir kuruma benzemediğini ve çok özel bir yapısının olduğunu söyledi.

Ray, sözlerine şöyle devam etti;

“SİMURG Dil Evinde öğretilen metodu dışarıda diğer İngilizce eğitim veren kurumlardan farklı kılan gramer, sınav ve zorlama olmadan öğrencilere eğlenerek, oyunla ve sevdirerek öğretilmesi. Burada eğitmen olarak görev almak beni mutlu ediyor.”

1 yıla yakın süredir dil evinde eğitmenlik yapan Dhess Ebio keşfediciliği kullanmanın öğrenmek için bir anahtar olduğunu vurgulayarak; “SİMURG'da, İngilizce öğretirken, keşfediciliğini eğlenceli ve interaktif bir yaklaşımla teşvik ediyoruz” dedi.