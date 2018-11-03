SİMURG öğrencileri temiz bir Eyüpsultan için kolları sıvadı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın vizyon programlarından biri olan SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı öğrencileri, “Temiz Eyüpsultan” sloganıyla Osmanlı Park'ta kirliliğe sebebiyet veren unsurları topladı.

SİMURG bünyesinde bulunan Gençlik Merkezleri ders başarılarının yanında çevre halkına örnek teşkil edecek “Temiz Eyüpsultan” sloganıyla bir uygulamayı gerçekleştirmeye başladı. Eyüpsultan Belediyesinin Gençlik Merkezi öğrencileri çevre halkına farkındalık oluşturması için uygulamaya koyduğu projeye, Alibeyköy'de bulunan geniş bir yeşil alana sahip olan 'Osmanlı Park'ta başladı.

Park ve çevresinde temiz hava alan öğrenciler, alanda kirliliğe sebebiyet veren unsurları toplayarak ellerindeki poşetlere attı.

"Çevre temizliği asıl bizim sorumluluğumuzda"

Yapılan farkındalık etkinliğine katılan gençlik merkezi öğrencileri, çevre genelinde bulunan parkların, yeşil alanların belediye tarafından zaten temizlendiğini, ancak vatandaşlar olarak bu konuda duyarlı olmazlarsa, belediyelerin de bu konuda zorlanacaklarını belirtti.

SİMURG sayesinde hayata geçirilen uygulamalarla topluma örnek olmaya çalıştıklarını belirten Güzeltepe Gençlik Merkezi 11. sınıf öğrencisi olan Tolga Kasal, "Yaptığımız çalışmalarla birlikte insanlar ufacık da olsa çevre temizliği bilinci kazansa çevre kirliliği diye bir sorun kalmayacak. Çünkü çevre temizliği belediyeler haricinde asıl bizim sorumluluğumuzdadır” ifadelerini kullandı.