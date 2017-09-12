Simurg yeni eğitim dönemine başlıyor

Gençleri ve çocukları “Sınava değil hayata” hazırlayan Simurg okul takviye dersleri, sanat ve spor gibi dallarda eğitimler veriyor. Bu arada Eyüp’te ikamet eden yaklaşık 3 bin açık lise öğrencisine de eğitim programı başlıyor.

Simurg Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri yeni eğitim öğretim yılında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Sınırlı kontenjanla kayıtlar alınmaya devam ederken yeni dönemde Simurg Rami Bilgi Evi de hizmete alındı.

Geçen yıl 5 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığı 13 merkezde Eyüplü gençlere ve çocuklara farklı, sürdürülebilir, kaliteli eğitiminin yanı sıra 7 ayrı dalda hizmet veren Eyüp Belediyesi Değerler Eğitimi Ev Okulları 5-9 yaş, Bilgi Evleri 10-14 yaş, Gençlik Merkezleri 15-19 yaş, Genç Akademisi 20-25 yaş, Çalışan Genç Akademisi ise 15-25 yaş arasına hitap ediyor.

Başkan Remzi Aydın da, Simurg’un öğrencileri sınava değil hayata hazırladığını belirtiyor.

Verilen eğitimler

Bilgi Evi ve Gençlik Merkezlerinde öğrencilere okul takviye derslerinin yanı sıra değerler eğitimi adı altında İlmihal, Arapça, Kuran-ı Kerim, Ahlaki Değerler eğitimi de veriliyor. Merkezlerde ayrıca çocuklara ve gençlere Enstrüman Atölyesi olarak Bağlama, Gitar, Ney, Sanat Atölyesi olarak Ebru, Resim-Karikatür, Fotoğrafçılık, Tiyatro-Drama, Ahşap Oyma, Sosyal-Kültürel Atölyesi olarak Deney Masası, Hafıza Teknikleri, Şiir Atölyeleri, Şehrimizi Tanıyalım, Tarih Okumaları, İnternet ve Sosyal Medya, İlk Yardım ve Sağlık, Sosyal-Kültürel ve Tematik faaliyetler kapsamında yurtiçi ve yurtdışı geziler, doğa kampları, uzay ve astronomi eğitimi, Oyun Atölyeleri kapsamında satranç, masa tenisi, akıl oyunları, langırt, havalı hokey, Dil Atölyeleri kapsamında ise İngilizce, Fransızca, Osmanlıca ve Arapça eğitim hizmeti sunuluyor.

Yeni dönemde açık lise öğrencileri de eğitim alacak

Simurg eğitimleri arasına bu yıl bir ilk olarak Eyüp’te ikamet eden yaklaşık 3 bin açık lise öğrencisine de eğitim programı başlıyor. Gençlik Merkezleri’nde bundan sonra Açık Lise öğrencileri de Simurg’un kanatları altına alınacak, eğitimde fırsat eşitliği sağlanmış olacak.