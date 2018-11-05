SİMURG'la Türkçe dersi artık çok kolay

Eğitim anlamında bir çok yeniliklere imza atan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın vizyon programlarından biri olan SİMURG programında, tüm öğretmenler derslerini hazırladıkları materyallerle anlatarak öğrencilere, görerek-yaşayarak öğrenme fırsatını sunuyor.

Bu anlamda yapılan uygulamalardan bir tanesi de Rami Musa Özalkan Bilgi Evi'nde gerçekleşti. SİMURG öğrencileri, Türkçe dersinde "Eş ve zıt anlamlı kelimeler" materyali ile kelimenin anlam boyutlarını kolay ve eğlenceli bir şekilde öğrendiler.

Yaşayarak öğrenme ilkesini benimseyen SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programıyla birlikte öğrenciler zorlandıkları konuları artık eğlenerek öğreniyor.

Yaparak-yaşayarak öğrenme felsefesini benimsiyoruz”

SİMURG'un eğitimcileri olarak "Yaparak-yaşayarak öğrenme" felsefesini benimsediklerini belirten Türkçe öğretmeni Merve Tuman, şunları söyledi;

“Bu materyal ile eş ve zıt anlamlı kelimelerin keyifli bir şekilde öğretimini hedefledim. İki gruba ayrılan öğrencilerimiz kendisine denk gelen mandaldaki kelimeyi doğru yere takarak grubuna puan kazandırıyor. En sonunda ise en hızlı ve en çok doğru cevabı veren grubumuz kazanmış oluyor.Böylelikle oyunla öğrenme prensibine uygun olarak Türkçe derslerimizi işlemiş oluyoruz. Yapılan materyal ve etkinlikleri birbirimizle paylaşarak tüm bilgi evlerimizdeki öğrencilerimizin bunlardan faydalanmasına olanak sağlıyoruz.”