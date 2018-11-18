SİMURG'lu çocuklar kağıdın tarihsel gelişimine tanıklık ettiler

Uyguladığı modern öğretim metotlarıyla öğrencilerin bilgiden çok kendini keşfetmesini sağlayan SİMURG, düzenlediği tematik gezileriyle hem sosyalleştiriyor hem de öğretiyor. Gençliğe duyduğu güveni her fırsatta dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın eğitimde ulusal marka haline gelen programı SİMURG, bünyesinde bulunan Silahtarağa Bilgi Evi öğrencilerine unutamayacağı öğretici bir gün yaşattı. Kağıthane'de bulunan “El Yapımı Kağıt Atölyesi”ne düzenlenen gezide Silahtarağa Bilgi Evi öğrencileri, kağıdın tarihsel gelişimine ve nasıl yapıldığına dair atölye çalışmalarına katılarak uygulamayı yerinde görme ve deneyimleme fırsatı buldu.

Sosyal bilgiler eğitmeni Sibel Konuk, “Yaptığımız gezide öğrencilere kağıt israfını önlemek ve geri dönüşüm konusunda bilinç uyandırmayı hedefledik. Çok verimli, çok öğretici bir gezi oldu” ifadelerini kullandı.

“Uygulayarak öğrenme çok verimli oluyor ”

Yapılan gezinin öğrenciler açısından çok değerli olduğunu belirten Silahtarağa Bilgi Evi sorumlusu Yunus Emre Çıvak, “Planladığımız tematik gezilerle öğrencilerimiz anlatılan bilgileri uygulayarak öğreniyor. Öğrenciler Osmanlı döneminden günümüze kadar kağıdın değişimini görerek uygulayarak öğrenmiş oldular” dedi.

Geziye katılan 7. sınıf öğrencisi Eyüp Ensar Çalışkan ve Sefer Can Emre, gezide çok eğlendiklerini, kağıdın geri dönüşüme atılan ürünlerden yapıldıklarını daha önce bilmediklerini, evde de kağıt yapmayı deneyeceklerini söylediler.

Atölye sonrasında Sadabat sandal turlarına katılan öğrenciler, günün yorgunluğunu atarak eğlenceli dakikalar geçirdi.