Simurg’lu gençler Balkan turunda 4 ülkeyi gezecek

Öğrenciler, Balkan turunda gidecekleri şehirlerde tarihi mekanları, müzeleri ve şehrin önemli mekanlarını gezecekler.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın öğrencilere hediye amacıyla başlattığı yurt dışı gezileri kapsamında gerçekleşecek olan Balkan turu, 13-17 Temmuz tarihleri arasında 4 gece, 5 gün sürecek. Gezi öncesi öğrenciler, Eyüpsultan Belediyesi Osmanlı Park Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programında Başkan Remzi Aydın ile bir araya geldiler.

Geziyi sadece turistik amaçlı bir etkinlik olarak düzenlemediklerinin altını çizen Başkan Aydın, “Göreve geldiğimden beri söylüyorum; Eyüpsultanlı gençler kendi akranlarından asla geride olmamalılar. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan gençler neyi hak ediyorsa Eyüpsultanlı gençlerimiz de bunları hak ediyor diye düşünüyoruz.Çünkü biliyoruz ki çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi eğitim almalarını sağlarsak, onların ufuklarını genişletip kişiliklerini, dünya görüşlerini geliştirebilirsek, tarihinden kopmayan, geçmişiyle barışık gençler yetiştirebilirsek gelecekte bu vatanda onların çok iyi ortamlarda yaşamalarını sağlamış oluruz.Bizden sonra gelecek olan önderleri yetiştirmek için gençlerimizi her alanda iyi şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Bu tip organizasyonlar, bu tip tecrübeler gençlerimizin zihinlerinde olumlu büyük değişiklilere yol açacaktır” dedi.

Balkan gezisine farklı alanlarda başarılı öğrencilerin seçildiğine değinen Başkan Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her şeyden önce başarının ödüllendirilmesi doğru bir davranıştır. Başarılı olan insanın mutlaka ödüllendirilmesi gerekir ki başarısı motive edilsin ve devam etsin. Marifet iltifata tabidir. Başarının kriterini sadece not ortalaması olarak kabul etmiyoruz. Sporda, kültürde, sanatta başarılı olmuş öğrenci kardeşlerimiz de tespit edilerek geziye dahil edildiler. Bu geziye dahil edilen öğrenciler özel öğrenciler ve bu özelliklerinden dolayı onları ödüllendirmiş olduk.”

“Eğitim hayatın her alanında gerçekleşiyor. Geziden çok şey kazanacağınıza inanıyorum. Tarih kitaplarından okuduğunuz, televizyonlarda gördüğünüz yerleri göreceksiniz. Tarihe tanıklık edeceksiniz. Oradaki insanların sizin Türkiye’den geldiğinizi duyduğunda verecekleri tepkiyi iyi ölçün. Çok şaşıracaksınız, sevineceksiniz. Bu bizim ne kadar güzel bir memleketten, ne kadar şanlı bir tarihten geldiğimizi asla unutamayacağınız anlardan biri olacaktır. Bu sadece kültürel bir gezi, ödüllendirme gezisi değil, gizli bir eğitim gezisi. Çünkü eğitim hayatın her anında gerçekleşiyor.”

Geziye katılan öğrenciler adına bir konuşma yapan Yağmur Durbal isimli öğrenci ise, “Belediye Başkanımız Sayın Remzi Aydın’a ve Gençlik Merkezinde bulunan öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Öğretmenlerimiz bize bir yıl boyunca gerek abi gerek abla şefkatiyle yaklaştılar. Bizleri her türlü konuda motive ederek destekte bulundular. Başarılarımızı okul zamanında düzenlenen gezilerle ödüllendirdikleri için de ayrıca teşekkür ederim” dedi.

5 günde 4 ülke dolaşacaklar

Bu sene dördüncüsü düzenlenecek olan yurt dışı turunda liseli gençler, Priştina, Prizren, Üsküp, Ohrid, İşkodra, Kotor, Mostar ve Saraybosna’yı gezme fırsatı bulacaklar. Eyüpsultan’ı akademik, kültürel ve spor alanında temsil etmiş olan başarılı öğrenciler, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Makedonya olmak üzere 4 ayrı ülkeyi ziyaret etmiş olacaklar. Balkan turunun ilk ayağında 13-17 Temmuz arasında 80 öğrenci götürülecek. İkinci ayağında ise 21-25 Temmuz arasında 40 öğrenci Balkanlar’ı ziyaret etmiş olacak. Bu sene toplam 120 öğrencinin katılacağı yurt dışı gezi programına ilk sene İspanya’ya 40, Balkanlar’a 40 öğrenci, ikinci sene Bosna’ya 80 öğrenci, üçüncü sene ise Balkanlar’a 70 öğrenci gitmişti.

Balkan turuna uçakla gidecek olan öğrenciler, gidecekleri şehirlerde tarihi mekanları, müzeleri ve şehrin önemli mekanlarını gezecekler. Yöresel yemeklerden de tadacak olan öğrenciler, profesyonel rehber eşliğinde gezdirilecek.