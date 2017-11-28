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28 Kasım 2017 10:27

Simurglu öğrenciler ecdadını yerinde tanıyor

Simurg Yeşilpınar Bilgievi öğrencileri, Osmanlı’ya başkentlik yapmış Edirne’yi gezerek, tarihi yerinde öğrenme imkanı buldu.

Simurglu öğrenciler ecdadını yerinde tanıyor

28 Kasım 2017 10:27


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın,5’inci Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda jüri özel ödülü alan 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı Simurg,Osmanlı tarihini öğrencilere yerinde öğretiyor. Simurg Yeşilpınar Bilgievi öğrencileri,Osmanlı’ya başkentlik yapmış Edirne’yiziyaret etti. 1365’te başkent olduktan sonra yaklaşık olarak 88 yıl Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapan Edirne hem padişahların gözde yerlerinden hem de önemli ticari merkezlerden biriydi.


Gerek mimari yapılarını gerekse etnik havasını günümüze kadar koruyan Edirne, Simurg’un öğrenmeye meraklı öğrencileri için eşsiz bir tarih dersi fırsatı sundu. Simurglu kaşiflerin Edirne’deki ilk durağı Selimiye Camii oldu. Varlığı ile Türk tarihine ve Edirne’ye güç katan ve şehre simgesel bir nitelik kazandıran Selimiye Camii öğrencilerin en çok dikkatini çeken yapı oldu.



Hem gezip hem öğrendiler


Selimiye Camii hakkında yeni bilgiler edinen genç kaşifler buradan sonra sırasıyla Üç Şerefeli Cami, 2’nci Beyazıt Külliyesi Darüşşifa, Eski Cami ve Meriç Köprüsü’nü gezdi. Osmanlı dönemine ait eserleri kitaplardan ziyade yerinde görerek tanıma imkânı bulan Simurglu öğrenciler Türk tarihi için önemli yerlerden biri olan Edirne’yi gezerek öğrendi.




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