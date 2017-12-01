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01 Aralık 2017 17:04

Simurglu öğrenciler Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten’i ziyaret etti

Simurg 5-25 yaş arası yaygın eğitim programı öğrencileri, Eyüpsultan Müftülüğü görevine yeni atanan Mustafa Mesten’i makamında ziyaret etti.

Simurglu öğrenciler Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten’i ziyaret etti

01 Aralık 2017 17:04


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın ödüllü projeleri arasında bulunan Simurg 5-25 yaş arası yaygın eğitim programı öğrencileri, bir yandan eğitimlerine devam ediyor bir yandan da sosyal aktiviteler düzenliyor.


Alibeyköy Bilgi Evi’nin başlattığı “İyiliğe Göz Açın” projesi kapsamında öğrenciler bu hafta Eyüpsultan Müftülüğü görevine yeni atanan Mustafa Mesten’i makamında ziyaret etti. Afrika’da bulunan katarakt hastaları için Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Simurg öğrencilerinin katkılarıyla yapılan "İyiliğe Göz Açın" projesi kapsamında gerçekleşen ziyarette öğrenciler Müftü Mesten’e yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ileterek, kandilini kutladı. Öğrenciler ayrıca sanat atölyesinde hazırladıkları hediyeyi Müftü Mesten’e takdim etti. Eyüpsultan Müftüsü Mesten, öğrencilerin projesini dinleyip görüşlerini paylaşırken desteklerini esirgemeyeceği sözünü verdi.




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