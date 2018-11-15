SİMURGLU öğrenciler tarihi mekanları ziyaret etti

İnsan odaklı belediyecilik yaklaşımıyla eğitime yoğun mesai harcayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın vizyon programlarından biri olan SİMURG, tematik gezilerini devam ettiriyor.

Yapılan tematik gezilerle birlikte öğrenciler birbiriyle sosyalleşerek gidilen bölgenin tarihini, kültürünü yerinde öğrenerek farklı bir deneyim yaşamış oluyor.

Bu doğrultuda SİMURG Gençlik Merkezi öğrencileri, tarihte Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış olan güzide şehirlerimizden Edirne'yi ziyaret etti.

Yapılan gezi sırasında öğrenciler; Eski Cami, Üç Şerefeli Cami ve Selimiye Camii'ni ziyaret etti.Edirne'ye özgü tatlardan olan ciğer ve köfteyi tattıktan sonra Bedesten Çarşısı'nı ziyaret eden SİMURG öğrencileri, son olarak günün yorgunluğunu Meriç nehrinin kenarında çay içerek attı.

“Selimiye Camii'nin manevi ortamında namaz kıldık”

Öğrenciler ile Selimiye Camii'nin manevi ortamında namaz kıldıklarını belirten SİMURG İlmihal öğretmeni Akif Yüce, “Öğrencilerimiz Edirne'den gayet mutlu ayrıldılar. Tekrar Edirne'ye gelmek için sözleştiler. Gençlerimizde kültürel ve tarihsel farkındalığı artırmayı hedeflediğimiz güzel bir gezi oldu.” sözlerini kaydetti.

Başkan Remzi Aydın'a özel teşekkür

İstanbul'a dönüş yolunda memnuniyetleri gözlerinden okunan öğrenciler, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a sunmuş olduğu tüm imkanlardan dolayı teşekkür ettiler.

Geziye katılan SİMURG öğrencisi Aleyna Ak, “Edirne'ye daha önce gelmemiştim. SİMURG'la birlikte görmediğim yerleri gezerek tarihini ve kültürünü öğreniyorum.”dedi.

Edirne'ye bir kaç kez geldiğini ancak şehrin tarihiyle ilgili bilgileri son gezisinde aldığını belirten SİMURG öğrencisi Ferhat Tangı ise şunları söyledi:

“Öncelikle başkanımız Remzi Aydın'a çok teşekkür ediyorum. SİMURG'un düzenlediği gezilerle arkadaşlarımızla eğleniyoruz hem de gittiğimiz şehirlerin tarihiyle ilgili bilgiler alıyoruz.”