Sinan Akçıl, dünyaca ünlü yorumcu ile ilahi seslendirecek

Ünlü Popçu Sinan Akçıl, CRI TÜRK’te katıldığı Michael Kuyucu’nun programında özel açıklamalarda bulundu. Akçıl, Ramazan ayı yaklaşırken dünyadaki tüm Müslümanlara özel bir sürpriz hazırladığının müjdesini verdi. Dünyaca ünlü yorumcu Lübnanlı Maher Zain ile bir ilahi düet seslendireceğinin müjdesini veren Sinan Akçıl, şarkının İngilizce ve Türkçe sözlü olacağını ve klipleneceğini açıkladı. Akçıl, "Bir ilahi yazdım, hatta buradan bunun müjdesini verebilirim ki modern bir ilahi oldu ve dünyaca ünlü, Müslüman aleminde çok popüler bir şarkıcı var Maher Zain. Maher Zain ile bir düet gerçekleştireceğiz. Lübnan’dan geliyor ve okumayı yapacağız. İnşallah Ramazan ayına da klibi yetiştireceğiz. Orta Doğu’nun bir numaralı ismi. Çok değerli bir isim. Onu, Cumhurbaşkanımız ve ailesinin de çok sevdiğini ve dinlediğini biliyorum. Güzel bir şey yazdım, çok güzel bir mesajı olan bir ilahi oldu. Maher Zain ile beraber düet yapacağız inşallah, ilahinin dili ise Türkçe ve İngilizce olarak" ifadelerini kullandı.

1,5 saat kelepçeli kaldı

’Demesinler’ adlı şarkısının klibinde hapishaneye düşen bir aşığı oynayan Sinan Akçıl, "Şarkısının klibinde kelepçelendiğim zaman kelepçe kilitlendi. Önce bir prova yapalım dedik, prova çekimini yaptık. Sonra bitti, herkes önüne baktı, evet, tamam dediler. Sonra kelepçenin anahtarını aramaya başladık, baktık anahtar yok. Ben bir buçuk saat öyle kelepçeli kaldım. En sonunda çilingir geldi açtı kelepçeyi. Klibi çekerken tek elim kelepçeyle kaldı bir buçuk saat” dedi.

"Galatasaray şampiyon olur"

Koyu bir Fenerbahçeli olan Sinan Akçıl, takımının şampiyonluk şansının bittiğini Galatasaray’ın şampiyon olacağını da söyledi. Sinan Akçıl, “Şampiyonluk yolunda Galatasaray ve Başakşehir var, Fenerbahçe şampiyon olamaz artık çok zor. Başakşehir’in şampiyon olmasını ben isterim, hoş olur çünkü; desteksiz gidiyorlar, seyirci olarak üzülüyorum. İngiltere’ye baktığında 3. lig takımının bile stadı tamamen doluyor. Başakşehir’e bu şekilde eğer şampiyonluk gelirse, seneye tribünleri dolar diye düşünüyorum. Bir sempatim var Başakşehir’e ama Galatasaray tabi çok kuvvetli bir takım olduğu için az maç kalmışken bırakır mı Fatih Hoca? Sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu Yaz Sinan Akçıl bombardımanı yaşanacak"

Sinan Akçıl, 2018 yazında kendi besteleri ile çıkış yapacak yorumcuların adını sayarken “Bu sene önümüzdeki aylarda bir Sinan Akçıl bombardımanı yaşanacak. Buradan söyleyeyim; Funda Arar, Ajda Pekkan, Ebru Gündeş, Ziynet Sali, İzel, İrem Derici, İbrahim Tatlıses gibi isimler benim şarkılarımla çıkış yapacaklar. Bir çoğu single halinde yayınlanacak. İbrahim (Tatlıses) ağabey söylüyor artık, yakın zamanda bir şarkısı duyulacak. İrem Derici ’Yazsın Bana’ adlı ona yazdığım şarkı ile geliyor yakın zamanda. Funda Arar’a ’Doldur Yüreğimi’ adlı şarkımı verdim, Alişan’a da bir şarkı verdim. Bu arada üst üste Sinan Akçıl bestelerinin bombardımanı olacak. İyi duyularım vardı son aylarda, onları paylaştım arkadaşlarla” dedi.