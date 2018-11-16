Sinan Gümüş antrenmanda sakatlandı

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Sinan Gümüş, U21 Takımıyla oynanan antrenman maçında sağ üst arka adalesinden sakatlandı. Sinan'ın son durumu yarın yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmayla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda U21 Takımı ile bir antrenman maçı yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 70 dakika üzerinden gerçekleştirilen maçın ilk yarısı U21 Takımı'nın kendi kalesine attığı gol sonrası A Takımı'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının başında Ahmet Sivri ile U21 Takımı bir gol bularak skoru eşitlerken, 65. dakikada Malik Karaahmet'in attığı gol ile birlikte maç A Takım'ın lehine 2-1'lik skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında ikili mücadele sırasında sağ üst arka adale grubundan sakatlanan Sinan Gümüş'ün son durumu, yarın yapılacak tetkiklerinin ardından belli olacak.

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.