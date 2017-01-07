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07 Ocak 2017 13:14

Sınav iptal edilmedi, vatandaş perişan oldu

Sınav iptal edilmedi, vatandaş perişan oldu

07 Ocak 2017 13:14

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışına rağmen iptal edilmeyen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına giren vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bazı öğrencilerin sınava yetişemediği belirtilirken, bazı bölgelere soru kitapçıklarının ulaşmadığı iddia edildi.
İstanbul’da günlerdir alarm verilen kar yağışı kentte yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına girmek isteyenleri de vurdu. AÖL sınavı yoğun kar yağışına rağmen iptal edilmeyince sınava girenler duruma tepki gösterdi.
Sınava girmek için okullara giden vatandaşlar ulaşım zorluğu yaşarken, pek çok öğrencinin sınav saatine yetişemediği ileri sürüldü. Dün akşam saatlerinden bu yana İstanbul’da etkisini arttırarak yağan kar nedeniyle kentteki bazı bölgelere soru kitapçıklarının ulaşmadığı iddia edildi. Bazı ilçelerde de gözetmen öğretmenlerin sınav merkezlerine ulaşamadığı kaydedilirken, sınava girenlerin çoğu bu duruma tepki gösterdi.



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