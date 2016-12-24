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24 Aralık 2016 10:10

Sınav kaygılarına dikkat

Sınav kaygılarına dikkat

24 Aralık 2016 10:10

Psikoterapist/Aile Çift ve Evlilik Terapisti Uzman Psikolog Naciye Tokaç, sınav kaygıları konusunda uyardı.
Çalışmalardaki temel hedefin öğrencilerin sınav öncesi ve sınav anında kaygı düzeylerini kontrol ederek sınava en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak olduğunu belirten Uzman Psikolog Naciye Tokaç, “Bildikleri bilgileri sınavda en iyi, faydalı şekilde kullanmalarını sağlamanın amaçlanırken; sınava hazırlanan bireylerin bilgisiz olmadıkları halde stres ve kaygılarına yenik düşerek bildiklerini bile yapamaz hale geldikleri bilinmektedir” dedi.
Yapılan çalışmaların kazanımlarının en önemlisinin sınav kaygısı ile sınav anında baş etme tekniklerini öğrenmeleri olacağını dile getiren Uzman Psikolog Naciye Tokaç, “Günümüzde birçok alanda gerek kariyer amaçlı gerekse işine devam edebilmek için sınavlara girmek zorunda olan birçok kişi var. Ancak bu sınavlar insanların aynı zamanda mesleki gelişimlerini de etkilediği için kaygı düzeyleri de yüksek olmaktadır. Bunlardan birisi de Gümrük sektöründe çalışan kişilerdir. Dış ticari işlemlerdeki dolaylı temsilci olan Gümrük Müşavir Yardımcısı ve Gümrük Müşaviri olabilmek için oldukça zor ve badireli bir süreçten geçilmektedir. Üniversite mezuniyeti sonrası bir Gümrük Müşaviri yanında belirli sürelerle yapılan staj sonrası girilmesi gereken sınavlar vardır. Bu mesleği yapmak isteyen kişilerin bu sınavlarda istenen puanı alarak önce Gümrük Müşavir Yardımcısı olması ardından yine belirli bir süre staj ardından tekrar bu sefer Gümrük Müşavirliği sınavına girmesi gerekir.
Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavı için 3 hakkı bulunmakta ve bu haklardan başarılı olamaması durumunda sektörde Faal olan bir çalışan olmasına karşın Meslek erbabı sayılmamakta ve sektör dışına itilmekle yüz yüze kalmaktadır. Birçok kişi kolaylıkla meslek sahibi olabilirken; stajlar, üzerine girilen sınavlar, bu mesleği yapmak isteyen bireylerde gelecek endişesine ve belirsizliğe yol açmaktadır. Çoğu kişinin pek farkında olmadığı bu alan ithalat ve ihracat alanında ülkemizin her gün geliştiği göz önüne alındığında çok büyük önem arz etmektedir.”



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