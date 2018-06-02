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02 Haziran 2018 10:58

Sınava giden öğretmenler kaza geçirdi

İstanbul Esenyurt Haramidere Tem bağlantı yolunda takla atan araç refüjde ters döndü.

Sınava giden öğretmenler kaza geçirdi

02 Haziran 2018 10:58

Kazada 4 araçta maddi hasar meydana gelirken, takla atan araçta taktıkları emniyet kemeri sayesinde yara almayan 2 kişinin öğretmen oldukları ve Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) gözetmenlik yapmak için okula gittikleri öğrenildi.


Kaza, saat 08.20 sıralarında Haramidere Tem bağlantı yolu, Ambarlı istikameti Esenyurt mevkinde meydana geldi. İddiaya göre 34 SE 5296 plakalı araca arkadan gelen 34 NB 6403 plakalı araç çarptı. Kazanın etkisiyle 34 SE 5296 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bir süre bariyerlere çarpan araç, daha sonra takla atarak ters döndü. Bu sıra karşı şeritten gelen 2 araç daha kaza yaptı.



Sınava giderken kaza geçirdiler


Kazada olayda toplam 4 araç hasar görürken, 2 kişi hafif yaralandı. Takla atan araçta bulunan 2 kişi taktıkları emniyet kemeri sayesinde araçtan burnu dahi kanamadan çıktı. Araçta bulunan 2 kişinin öğretmen oldukları ve Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) gözetmenlik yapmak için okula gittikleri öğrenildi.


Kazada takla atan araçta bulunan bir kişi, "Biz yolda seyrediyorduk, arkadan kırmızı araba çarptı. Sonra araba yoldan çıktı takla attı. Emniyet kemerimiz takılıydı bir şey olmadı" dedi.




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