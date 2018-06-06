Sınava giren aday öğrencilere yüzde 75 burs

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) bu yıl da, KKTC’li öğrencilere hem yüksek oranda burs olanakları hem de yurt dışında okuma fırsatı sunuyor. KAÜ eğitim binasında gerçekleşecek sınava giren tüm öğrencilere, “KKTC Yükseköğretim’de Fırsat Eşitliği” yaklaşımıyla yüzde 75, sınavdaki başarılarına göre ise yüzde yüze kadar, 7 yıl kesintisiz burs imkânı sunulacak ve bu burslar yurtdışında da geçerli olacak. Sınav sonucunda yüzde yüz burs almaya hak kazanan öğrenciler, yıllık sadece 2 bin 625 TL ücret ödeyerek eğitim hakkına sahip olabilecek.

Yurt dışında eğitim imkânı

KAÜ’nün kardeş üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) yurt dışı kampüs imkânlarından faydalanan KAÜ öğrencileri, İngiltere, Moldova, ABD, Sri Lanka, Hong Kong ve Türkiye’deki kampüslerde eğitim fırsatından da yararlanabilecek ve bu çerçevede eğitim alma olanaklarını tüm dünya çapında gerçekleştirebilecek.

Soya: Fırsat eşitliği önceliğimiz

Geride bırakılan başarılı akademik yılın ardından, önümüzdeki yıl için hazırlıkların hızla devam ettiğini söyleyen KAÜ KKTC Tanıtım Sorumlusu Yağız Soya, 2018-2019 akademik yılında 9 tane yeni bölümün açılacağını ve 9 Haziran’da gerçekleşecek olan burs sınavında öğrencilerin, hak kazandıkları burslarla yurt dışı kampüslerda da eğitim alabileceğini dile getirdi. Soya, burs sınavına KKTC liselerinde eğitimini tamamlayan TC uyruklu öğrencilerin de katılabileceğini vurgulayarak, sınav sonucunda yapılacak olan başarı sıralaması ile öğrencilerin yüzde 75 ile 100 oranında burslardan yararlanabileceğini kaydetti. Soya, Arabahmet bölgesinde ikamet eden ailelerin çocuklarına ve liselerde başarı sıralamasında ilk üçe giren öğrencilere yüzde yüz, sınıf birincilerine ise yüzde 75 burs verildiğini de anımsatarak, “Amacımız adadaki ticari anlayışın dışında kalarak, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve aday öğrencilerimizin dilediği bölümde eğitim almasını sağlamaktır” dedi.