Sınavla değil yeteneğinle burs kazan

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), bu kapsamda adaylara, tercih döneminde de burs kazanmalarını sağlayacak ApplyBAU sistemini sunuyor.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinde uygulanan ve Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi tarafından ApplyBAU adı ile hayata geçirilen öğrenci başvuru kabul sistemi, alanında başarılı birçok öğrenciye sınav sonuçlarına bakmaksızın burs veriyor. Adayların tek yapması gereken şey başvuruları esnasında, kişisel özelliklerini, hayallerini, projelerini, sosyal sorumluluk alanında neler yaptıklarını ve hangi bölümü neden istediklerini anlatmaları. Mimarlık ve Tasarım, Eğitim Bilimleri, İletişim, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler ile Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi birçok alanda yetenekleri çerçevesinde eğitim alan öğrenciler, hak ettikleri ApplyBAU bursunu eğitimleri süresince kesintiye uğramadan kullanabiliyorlar.

Öğrencilerin müfredat bazlı çalışmaları yerine ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre uygun eğitim alması gerektiğini savunan BAU, 5 yıldır alanında başarılı, 81 ilden 3 bine yakın öğrencisine ApplyBAU bursu ile destek vermekte. Burs başvurusu için son tarih 12 Ağustos 2018.

“ApplyBAU ile Sosyoloji bölümünden tam burs aldım”

ApplyBAU bursuyla eğitim gören BAU Sosyoloji Bölümü öğrencisi Elif Aleyna Duman, “Ordu’da sınava hazırlandığım zamanlarda açtığım ‘Elif Diye Birinin Günlüğü’ sosyal medya hesaplarımda, gençlere ilham olmaya çalışan paylaşımlar yaparak dijital günlüğümü paylaşıyordum. Blog üzerinden sınava hazırlanan binlerce insana ulaşma fırsatı buldum. Daha sınava hazırlanırken ilkini BAU’da gerçekleştirdiğim ‘İçindeki Sese Kulak Ver’ isimli bir dizi etkinlik düzenledim. Etkinliklerim ve blogum genelde motivasyon üzerine çalışmalardan oluşuyor. Sonrasında ApplyBAU ile Sosyoloji bölümünden tam burs aldım. Şu anda arkadaşlarımla projemi profesyonelleştirme üzerine çalışıyorum ve bir yandan da üniversite radyomuzda yayınlar gerçekleştiriyorum” dedi.

“Size değer verildiğini hissediyorsunuz”

BAU Gastronomi bölümü öğrencisi Berkay Beyaz ise şunları söyledi: “ApplyBAU, bir öğrencinin yapmak istedikleriyle hedeflediği yollarda ona yardımcı olacak bir sistem. Burada tamamen Türkiye’deki sınav sisteminden ayrı olarak başvuru dosyanız üzerinden sizi kabul ediyorlar. Hayallerine giden yolda öğrencilerin en büyük destekçisi olacak bir fırsat. Siz projelerinizi sunarken ya da hayallerinizi tasarlarken aynı zamanda kendinizi ve çevrenizi tanıma fırsatı elde etmiş oluyorsunuz. Başvuru süreci ve kabul sonrasında size değer verildiğini hissediyorsunuz. Bir birey olduğunuzu, önemli olduğunuzu fark ediyorsunuz. İşte bunların hepsi benim için ApplyBAU.”

ApplyBAU’ya internetten başvuru yapabilirsiniz

ApplyBAU sisteminden burs kazanmak isteyen adaylar, merkezi sınav sistemi ile bir üniversiteye yerleştirilmeden önce www.applybau.com adresine bilgilerini kaydederek başvuru yapabilir ve Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’ndeki tanıtım stantlarına gelerek bilgi alabilirler. Başvurular, BAU Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir ve Burs Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra aday öğrenciye burs miktarını belirten bir kabul belgesi gönderilir. Adaylar, 2018-2019 öğretim yılında ÖSYM tarafından BAU’ya yerleştirilmeleri durumunda kazandıkları burs oranında kayıt yaptırma hakkı kazanırlar.