’SincApp’ uygulaması, güvenli çalışma ortamı sağlanacak

com Proje Koordinatörü Niyazi Bekiroğlu uygulamayla, işverenler ile uzmanların aynı mekândaymış gibi işbirliği yapmalarını ve tutulan verilerden hakemlik sisteminde yararlanmalarını sağladığını açıkladı.

İşverenler ile serbest çalışan uzmanları (freelancer) bir araya getiren iş platformu com, dünyada ve Türkiye’de yaygınlaşan yeni nesil ’freelance çalışma’ modeline, çağdaş çözümlerle katkıda bulunduğu açıkladı. Proje Koordinatörü Niyazi Bekiroğlu, “SincApp uygulaması sayesinde; işverenlerin ’kaliteli hizmet’, uzmanların ’ödeme’ almakta yaşadıkları sıkıntılar son buluyor. İşverenler iş takibi yapabilirken, uzmanlar da haklarını güvence altına alabiliyor” dedi.

Uygulamayı kullanmayı tercih eden uzmanların uygulamayı bilgisayarlarına indirerek işlerini, çalıştıkları programları, çalışma saatlerini ’ekran ve dilerlerse kamera görüntüsü’ hâlinde sistemde tutabildiğini açıklayan Bekiroğlu, “Bu verilerin otomatik olarak şifrelenmesiyle, ilgili görüntüleri sadece işin uzmanı ile işvereni görebiliyor. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda taraflardan biri hakemliğe başvurduğunda; SanalUzman Hukuk Departmanı, SincApp verilerini uzmanın veya işverenin yetkilendirmesiyle inceliyor, avukat ve bilirkişi yardımı ile en doğru karara varılıyor, taraflar uzlaştırılıyor, uzmana hak ettiği ücret iletiliyor. Uzlaşmanın sağlanamaması durumunda ise SincApp kayıtları; mahkemelerde delil niteliği taşıyor” şeklinde konuştu.

“Zaman ve emek kaybının önüne geçiliyor”

SincApp’ın, iş sürecini kolaylaştıran ve hızlandıran başka avantajları da bulunduğunun altını çizen Bekiroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "İşverenin işi teslim zamanından önce görebilmesi ve yanlış anlaşılma olmuşsa zamanında müdahale edebilmesi sayesinde, süre sonuna gelmeden uzman doğru şekilde yönlendiriliyor, zaman ve emek kaybının önüne geçiliyor. Uzman da; yaptığı iş üzerinden işverene sormak istedikleri olduğunda, teslim zamanını beklemek zorunda kalmıyor. Böylece işveren ve uzman arasında sağlıklı bir iletişim gerçekleşiyor, üyeler güvende olduklarını bilerek işlerine odaklanabiliyor".