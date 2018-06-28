Sinema ve tiyatroya olan ilgi artıyor

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, sinema ve tiyatro üzerine yapılan istatistiksel araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılında 2016 yılına oranla sinema ve tiyatroya olan ilgi artış gösterdi. Böylelikle geçen yıl ki sinema seyirci sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 23,9 artarak 68 milyon 482 bin 526 kişiye ulaştığı görüldü. Türkiye genelindeki sinema salon sayısı da yüzde 8,4 yükselirken, rakamın 2 bin 692 olduğu anlaşıldı. Türkiye’deki sinema salonu bulunmayan il sayıları da belirlenirken, bu illerin; Ardahan, Bayburt, Şırnak ve Tunceli olduğu tespit edildi.

Tiyatroda oynanan eser sayısı 8 bin 948’e yükseldi

ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2017 yılında 151 bin 374 sinema ve tiyatro haberi yapılırken, 2018 yılının Haziran ayına gelindiğinde bu rakam 82 bin 867 oldu. Öte yandan, 2016-2017 sezonu tiyatro izleyici sayısı 2015-2016 sezonuna oranla yüzde 16,4 artış gösterirken, seyirci sayısının 7 milyon 6 bin 410 olduğu saptandı. Söz konusu dönemde oynanan eser sayısı da yüzde 15,2 artış göstererek 8 bin 948 olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı da yine aynı şekilde yükselirken 31 bin 690 olduğu anlaşıldı. Tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri ve çocuk eseri sayılarının da geçen sezon artış gösterdiği tespit edildi. Buna paralel olarak da söz konusu dönemdeki yetişkin eseri seyirci sayısı ve çocuk eseri seyirci sayısının da artışa geçtiği gözlendi.