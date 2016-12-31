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31 Aralık 2016 11:30

Singapur Havayolları’ndan Türkiye’de büyüme kararı

Singapur Havayolları’ndan Türkiye’de büyüme kararı

31 Aralık 2016 11:30

Singapur Havayolları Avrupa’dan sorumlu Başkanı Subhas Menon, “Türkiye’ye güveniyor, yatırımlarımıza devam ediyoruz. İstanbul 3’üncü Havalimanı ile birlikte Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz” dedi.
Singapur Havayolları Avrupa’dan sorumlu Başkanı Subhas Menon, Singapur Havayolları İstanbul ofisine bir ziyaret gerçekleştirdi. Menon,2017 yılında Türkiye ofislerinin açılışının ve operasyonlarının 30’uncu yılını dünyadaki 70’inci kuruluş yılı etkinlikleriyle beraber kutlayacaklarını söyledi.
Singapur Havayolları olarak, Türkiye operasyonlarında 2017 yılında 30. yılları olduğunu söyleyen Subhas Menon, bu geçen uzun süreçte İstanbul ve Singapur arasında Dahran ve Dubai aktarmalı olarak, Manchester ile Atina’dan ise İstanbul aktarmalı olarak Singapur’a uçtuklarını hatırlattı.

“İstanbul’a A380 ve A350’lerle uçacağız”
Türkiye’deki yatırımlarını sürdüreceklerini belirten Subhas Menon, “Bu 30 yıllık süreçte gerek Türkiye’de gerekse tüm dünyada havacılık sektörünü etkileyen pek çok olay oldu. Körfez savaşı, 11 Eylül saldırısı, SARS, Kuş Gribi, 1999 depremi, 15 Temmuz darbe girişimi gibi son derece olumsuz olaylar yaşandı. Pek çok sektörde alınan önlemler gibi, biz de Singapur Havayolları olarak uçuş sayılarımızda bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık, bununla beraber hiçbir zaman Türkiye pazarından ayrılmayı düşünmedik. Aksine bu coğrafyada önemli bir değere sahip olduğunu düşündüğümüz Türkiye’ye güveniyor, yatırımlarımıza devam ediyoruz. İstanbul 3’üncü Havalimanıyla beraber Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz. İstanbul’a Airbus A380 ve Airbus A350 tipi büyük gövdeli uçaklarımızla yeni seferler başlatacağız” diye konuştu.
2017 yılında Türkiye ofislerinin açılışının ve operasyonlarının 30’uncu yılını, dünyadaki 70’inci Kuruluş yılı etkinlikleriyle beraber kutlayacaklarını ifade eden Menon, “Türkiye’de görkemli bir etkinlik yapmayı planlıyoruz” dedi.
Havacılık sektörünün insan hayatını kolaylaştırmadaki aldı role de dikkat çeken Subhas Menon, “Havayolları hizmet sektörünün önemli bir aktörü. Hizmet sektörü dendiğinde ise en önemli faktör insan yani hizmet kalitemizi arttıran çalışanlarımız. Bu nedenle Singapur Havayolları 70 yıl boyunca kazandığı tüm ödülleri başta değerli çalışanlarından oluşan insan kaynağı sayesinde ve yaptığı inovatif yatırımlarla elde etmiştir. Son yıllarda da gerek teknolojik yatırımlar, gerekse personel eğitimleri anlamında şirketimizi daha fazla güçlendiriyoruz” ifadelerine yer verdi.



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