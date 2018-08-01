Sınır güvenliğine yerli üretim imzası

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, yerli kaynaklarla bünyelerinde üretilen voltaj dengeleyici Trimbox ürünün sınır güvenliğinde kullanıldığını belirtti. Elektrikte meydana gelen voltaj darbeleri, aşırı gerilimler, yıldırım düşmesi ya da trafo patlaması gibi olumsuz durumların sınır güvenliğini sağlayan kameraların hasar almasına ve çalışmamasına neden olduğunu belirten Yurttaş, “Kameraların elektrik kaynaklı hasar alması, çalışmamasına ve güvenlik zafiyetine sebep oluyor, kameralar ise ekstra maliyet getiriyordu. Yurttaş Holding tarafından ’Trimbox’ markasıyla yerli ve milli olarak üretilen voltaj dengeleyici cihaz sınır güvenliğinde kullanılan bu kameraların sorunlarını ortadan kaldırdı. Aşırı gerilim durumlarında dahi kameralar zarar görmeden çalışmaya devam etti. Bunun üzerine Aselsan, sınır hattında, Doğu ve Güney Doğu bölgesinde kullandığı yüzlerce mobese kamerasına yerli üretim voltaj dengeleyici cihazı monte edilerek modernize edildi. Elde edilen başarının ardından voltaj dengeleyici cihaz Türkiye geneli mobese kameralarına monte edildi. Aşırı gerilimi ortadan kaldıran voltaj dengeleyici Trimbox, mobese kameralarını tam güvenli hale getirdiği için Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi’nde bulunan özel cihazlarda da kullanıldı” dedi.

“Tamamen yerli ve milli”

Aşırı gerilim sönümleyici cihaz Trimbox’ın tamamen yerli ve milli olduğunu ifade eden Evren Yurttaş,”Yıldırım düşen bölgelerde ve askeri tesislerde kullanılan tesisatları korumak için bize bir talep geldi. İlk 61 adet ön sipariş ile gönderdik. Daha sonra 245 adet daha gönderdik. Önümüzdeki süreçte bunların artacağını düşünüyoruz. Ayrıca Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Hakkari’deki mobese kameraları için de 15 tane ürün istendi. Daha sonra onlara da 110 adet ürün gönderdik. Dünyada marka olmuş dev firmalara bakıldığında, hepsinin devletlerinin desteği ile bunu başardığını görebiliriz. Devletimizin manevi desteği ile hedefimiz bütün dünyada kullanılan bir Türk markası olmak” açıklamasını yaptı.