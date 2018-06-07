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07 Haziran 2018 08:55

Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

İSTANBUL(İHA) 24 Haziran’daki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri oy kullanma işlemi başladı.

Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

07 Haziran 2018 08:55

Türkiye’nin en büyük sınır kapılarından birisi olan Atatürk Havalimanı’nda Dış Hatlar terminali geliş ve gidiş katlarına yerleştirilen 6’şar sandıkta bu gün saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.


Siftah bizden bereketi Allahtan


Atatürk Havalimanı’nda il oy kullanan Mecbure Altun, “ Devlete ve Milletimize hayırlı olsun. Herhalde ilk oyu biz kullandık. Sabah namazında geldik. Çok heyecanlıyım. Bu benim ilk oyum olacak. Devletimize Milletimize hayırlı olsun diyorum. Siftah bizden bereketi Allahtan. Yurt dışında yaşıyorum Almanya’da. Orada seçimlere ilgi çok güzel” dedi


Sabah namazını kıldıktan sonra oy kullanmak için Atatürk Havalimanı’na gelen Yaşar Altun,” Ben Yurt dışında yaşıyorum Almanya’da. Bu dördüncü oy kullanmamız olacak. Bu gün de çok heyecanlıyım. Sabah altıda namazı kıldık buraya geldik. Memleket ve millet için hayırlı olsun” dedi


Oy kullanamadığı için çok üzgün olduğunu söyleyenMehmet Meriç Alkın,” Oy kullanamadım. Muğla’da kullanmam gerekiyormuş. Türkiye’de Üniversite’de okuyorum ama yurt dışında yaşıyorum. Kütüğüm Kanada’da ama Muğla’ya kayıklı olduğum için orada oy kullanmam gerekiyormuş. Yurt dışına gidiyorum. 24 Haziran’dan sonra döneceğim. Çok kullanmak istiyordum ama kullanamayacağım maalesef “ dedi


Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00’de sona erecek.




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