Stres, yorgunluk, uykusuzluk, maddi ve ailevi sıkıntılar kişiyi ruhsal bunalıma hatta depresyona iletebilir. Bu gibi durumlarda kişide uykusuzluk, ruhsal dengesizlik, yeme bozuklukları ve sonuçta kalitesiz yaşam şekli meydana gelebilir. Birçok hastalığa da davetiye çıkaran ruhsal bunalım halleri, kişinin mutsuzluğuna ve hayattan zevk almaması ve intihara kadar sürüklenecek durumları ortaya çıkarabilir.

Son yıllarda yapılan araştırmalar ve bitkilere artan ilgi sebebiyle, ruhsal bunalımlarda da kullanılacak bitkiler imdadımıza yetişmektedir. Uzmanlar, sarı kantaron, melisa otu ve kediotu bitkilerinin ruhsal bunalıma iyi geldiğini kaydediyor. Aksuvital Ar-Ge merkezinden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, konu ile ilgili açıklamasında, "Sinir sisteminizi doğal bitkilerle rahatlatın. Bu tür sinir sistemine etki eden bitkilerin bilinçli kullanımının birçoğu uyuşturma etkisine sahip olan antidepresan kullanımı en aza indirilebilir. Bu tür bitkiler antidepresan ilaçlarıyla birlikte kullanılmaması gerektiği de unutulmalıdır" dedi.

Nigar Yıldırım, bitkileri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Sarı kantaron (Hypericum Perforatum)

17’nci yüzyılda Amerikan bitkisel tıbbında öne çıkan sarı kantaron bitkisi sinirsel anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılmıştır. Son yıllarda faydaları derinlemesine araştırılan sarı kantaron bitkisi, yara iyileştirici ve tahriş olan cilt tedavisinde kullanılma özelliklerinin yanı sıra, modern tıpta hafif ve orta dereceli depresyon tedavisinde de sıkça kullanılarak adından söz ettirmektedir. Sarı kantaron bitkisinin genellikle çiçek kısımları kullanılmaktadır. Antidepresanlara göre yan etkisi daha az olan ve uykusuzluk, çocuklarda alt ıslatma gibi sinirsel problemlerde çokça kullanılan sinirsel rahatlama etkisine sahip olan sarı kantaron bitkisi uzman kontrolünde tüketilmelidir.

Melissa Otu-Oğul Otu (Melissa Officinalis)

Melissa ve halk arasında oğul otu olarak da bilinen melissa bitkisinin tanınması 9’uncu yüzyıla kadar uzanmaktadır. Kalp rahatsızlıkları, sindirim sorunları ve hipertiroid içinde kullanılan oğul otunun son yıllardaki anksiyete ve streste etkisinden ötürü kullanılmaya başlanmıştır. Ballıbabagiller familyasından olan melissa bitkisi mutluluk verici olarak ta bilinmektedir. Ayrıca sinirsel kaynaklı mide ve bağırsak sorunlarında hazmı kolaylaştırıcı etkisiyle kullanılabilmektedir. Yapılan araştırmalarda kediotu bitkisi ile birlikte kullanımında uykusuzluğu azalttığı ve sinirsel rahatlamalara olanak sağladığı gözlemlenmiştir. Oğul otu bitkisi, diğer tüm bitkilerde olduğu gibi uzman denetiminde kullanılmalıdır.

Kediotu (Valeriana Officinalis)

Kediotu bitkisi, yaban ortamda yetişen Mayıs ayında çiçekleri açan bitki çeşididir. Birçok faydası olan kediotu bitkisinin köklerini kedilerin ve farelerin severek kullanmasından ötürü ismi kediotu bitkisi olarak anılmaktadır. Günümüzde kediotu bitkisi diyet takviyesi olarak da kullanılabilmektedir. Sinir bozukluğu, depresyon, uykusuzluk gibi ruhsal durumlarda kullanılan kediotu bitkisi bu etkilerinin yanında sindirim sistemi rahatsızlıklarında, idrar söktürücü olarak da kullanılabilmektedir. Yapılan araştırmalarda kediotu ve şerbetçi otu karışımlarının uykuya dalmayı hızlandırdığı ve geceleri kalkma sorununu azalttığı görülmüştür. Kediotu bitkisinin de uzman kontrolünde kullanılması gerekmektedir".