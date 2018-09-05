“Sınırlı sayıda öğrenciye özel okul eğitim teşviki vereceğiz”

Bilgi Koleji Kurucusu Ahmet Çevik, başvuruyu kaçıran sınırlı sayıdaki öğrenciye kendilerinin burs vereceğini duyurdu.

Özel okul teşviklerinden faydalanmak isteyen öğrenciler e-Okul üzerinden 6 Eylül’e kadar başvuru yapabilecek. Öğrencilere, 3 bin lira ile 4 bin lira arasında destek ödemesi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okul öğrencilerine verdiği eğitim teşvik başvuru sürecinin sona ermesine az bir süre kala bu haktan faydalanamayan öğrencilere ise söz konusu desteği Bilgi Koleji sağlayacak. Kolej yönetiminden yapılan duyuruya göre, kayıt sırasında uygulanan yüzde 50 indirimin yanında devletin her yaş grubu için verdiği eğitim teşvikini karşılama kararı aldı.

Bilgi Koleji Kurucusu Ahmet Çevik yaptığı açıklamada, “Yeni geliştirdiği a+5b eğitim modeliyle eğitime yeni bir soluk kazandıran Bilgi Koleji, her öğrenciye kayıt sırasında yüzde 50 indirim sağlayacak. Bu indirimin yanında yaş grubuna göre devletin verdiği teşviki de sınırlı sayıdaki öğrenci için karşılama kararı aldık” dedi.

Eylül ayı sonuna kadar devam edecek eğitim desteği hakkında bilgi veren Çevik, tüm velileri bu destekten faydalanmak için Ataşehir kampüsüne davet etti. Çevik, ‘‘Açtığımız kurumlarda hep öğrencilerimiz ve eğitimci arkadaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Özellikle robotik, bilişim ve yabancı dil eğitimlerinde yılların tecrübesini şimdi Bilgi Koleji’mizdeki öğrencilerimizle paylaşma zamanı geldi’’ ifadelerini kullandı.