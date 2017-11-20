Sinop Günleri’nde ‘Sevgi Kafe’ye büyük ilgi

Etkinliğe katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, belediyenin standını ziyarete gelen misafirlerle bizzat kendisi ilgilendi.

Sinop Valiliği koordinesinde, Sinop Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen ve Sinop Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Sinop Tanıtım Günleri, 16-19 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda ziyaretçileriyle buluştu. Etkinlikte, Sinop ve ilçelerindeki tarihi ve kültürel mirasları yaşatan özel tasarımlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sinop’tan gelen işletmeler İstanbul’da yaşayan hemşehrilerini, hazırladıkları birbirinden güzel ürünlerle buluşturdu.

Bayrampaşa Belediyesi stant açtı

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, Bayrampaşa Belediyesi ‘Sevgi Kafe’ (Bayrampaşa’da Down Sendromlu gençlerin çalıştığı kafe) temalı stant açtı. Etkinliğe katılarak buradaki stantları tek tek ziyaret eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, belediyenin standını ziyarete gelen misafirlerle de yakından ilgilendi.