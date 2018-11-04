Sinop Havalimanı'nda ‘Aletli İniş Sistemi' dönemi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, olumsuz hava koşullarında uçakların emniyetli inişi konusunda pilotlara yardımcı olacak Aletli İniş Sistemi'nin (ILS) Sinop Havalimanı'nda devreye alındığını açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, Sinop Havalimanı'nda bir süredir hazırlıkları devam eden Aletli İniş Sistemi'nin (ILS) yapılan kontroller sonrası devreye alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin paylaşımda bulunan Funda Ocak, “Özellikle bulut tavanının düşük, görüşün kısıtlı olduğu sisli, yağmurlu ve karlı havalarda güvenli; görüş mesafesinin yüksek olduğu durumlarda ise güvenliğin yanında konforlu bir yaklaşma ve inişe imkan sağlayan Seyrüsefer Yardımcı sistemi ILS, Sinop Havalimanı'nda hizmete verildi” şeklinde konuştu.

“Uçağın piste emniyetli olarak inmesinde pilota yardımcı olacak”

Özellikle kış aylarında yaşanabilecek olumsuz koşullarda ILS sisteminin pilotlara yardımcı olduğuna dikkat çeken DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “17 Ekim 2018 tarihinde yapılan Uçuş Kontrol Testlerinin ardından hizmete verilen Aletli İniş Sistemi, yatay ve düşey olarak uçağa kılavuzluk görevi yaparak, uçağın piste emniyetli olarak inmesinde pilota yardımcı olacak. Böylece kötü hava koşullarından kaynaklanan sefer iptalleri asgariye indirilmiş olacak. Her türlü hizmetin en güzeline layık olan Sinop'a hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Sinop Havalimanı'na kurulan yeni sistemle birlikte DHMİ envanterindeki havalimanlarında ILS sayısı 69'a ulaşmış oldu.