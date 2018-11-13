Sinoplulardan Başkan Ali Kılıç'a tam destek

2014 yılında göreve gelmeden önce ilk seçim toplantısını ilçede yaşayan Sinoplularla yaptığını kaydeden Kılıç'a, yaklaşan yerel seçimlerde de Sinoplulardan tam destek kararı çıktı.

Maltepe Belediyesi tarafından kadın girişimciliğe ve kadın istihdamına destek sunmak amacıyla açılan Maltepe Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra, yüzlerce Sinoplu katıldı. Geride kalan 4 yılda yaptığı hizmetlerden bahseden Kılıç, “Kadın istihdamını arttırdık. Bizi bir araya getiren bu mekanı, kadın kardeşlerimize iş kapısı olması için hizmete açtık. Maltepe'de kadınlar, ele güne muhtaç olmasın, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye, “Aile Sigortası” ile hak sahibi kadınlara her ay 600 TL yaşam desteği sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 102 sayılı ‘Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi'ni 1971'de imzalamıştı. Aile sigortası, bu uluslararası sözleşmenin hayata geçirilmeyen tek maddesiydi. Maltepe Belediyesi olarak, tam 47 yıl sonra devletimizin attığı bu imzaya sahip çıkarak, aile sigortasını hayata geçirdik. Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerimizin 40 yıllık imar planı sorununu çözüme kavuşturduk. Her mahalleye kreş projemiz kapsamında, 13 mahallede kreşlerimizi tamamladık” diye konuştu.

“Türkiye'nin en iyi 10 ilçesinden biriyiz”

İnsani Gelişim Vakfı (İNGEV) tarafından yapılan araştırmaya da değinen Kılıç, “Uluslararası düzeyde bir çalışma yapan kuruluş tarafından, Türkiye'de insani gelişim seviyesi en yüksek 10. ilçeyiz. Yaşam kalitemizi her geçen gün arttırıyoruz. Bundan 5 yıl öncesine kadar istatistiklerde adı okunmayan Maltepemiz, bugün Anadolu Yakası'nın çekim merkezi haline dönüştü. Maltepe'de dönemin Başkabakanı Ahmet Davutoğlu geldi miting yaptı, dönemin Cumhurbaşkanı geldi miting yaptı, CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu milyonları topladı miting yaptı, son olarak 1 Mayıs'ta sendikalar ve işçilerimiz geldi miting yaptı. Maltepeliler mükemmel bir ev sahipliği yaptı, o sıcakta evlerinden su verdi. Biz bu sayede gelişiyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Destek mesajı

Başkan Kılıç'ın konuşmalarına alkışlarla destek veren Sinoplular, “Bugüne kadar hiçbir belediye yönetiminden, bugün gördüğümüz desteği görmedik. Başkanımıza başarılar diliyoruz. Kendisiyle bir dönem daha devam etmek istiyoruz” şeklinde açıklama yaptılar.