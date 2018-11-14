Sinoz 2019 hedeflerini açıkladı

Türkiye'nin yerli dermokozmetik markalarından Sinoz, 10'uncu kuruluş yıldönümünde 2019 yılı hedefleri açıklandı.

Türkiye'nin yerli dermokozmetik markalarından Sinoz, 10'uncu yılını özel bir tanıtım ile kutladı. Etkinlikte Sinoz Dermo Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, 2019 yılı hedeflerini açıklarken, yenilenen ürünlerini de tanıttı.

"30 milyon TL ciroya ulaştık"

Marka yolculuğuna 2008 yılında e-ticaret sitesi ile başladığını söyleyen Sinoz Dermo Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, "Türkiye'de ve Avrupa'da hızla büyüyerek 2018 yılında 30 milyon TL ciroya ulaştık. Somali'den Avusturalya'ya Amerika'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne kadar dünyanın dört bir yanında faaliyet göstermenin gururunu yaşıyoruz. 2020-2021 yılları arasında Avrupa ülkelerinde de mağazalar açmaya başlayacağız. Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın katkısıyla 10'uncu yılımızı kutladığımız bu tanıtımda yenilenen ürünlerimizi de görücüye çıkardık. Her zaman en iyi ürünü müşterilerimize sunma arzusuyla çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Sinoz'un bu günlere gelmesinde en büyük pay markamızı tercih edenlerdir. Türkiye'nin dermokozmetik markası olmayı başarmamızın ardından dünyanın sektöre yön veren en büyük dermokozmetik markaları arasında yer almayı hedefliyoruz" dedi.

"2019 başında ilk AVM mağazamızı açmayı hedefliyoruz"

Son 3 yıldır yüzde 100 büyüme kaydettiklerini ifade eden Çörekci, "Yeni proje ve yatırımlarla 2019 bizim yılımız olacak. Yurt içi yatırım, üretim faaliyetlerimizde yenilikler ve büyüme odaklı çalışmalarımız devam ediyor. 2019 yılının ilk aylarında da ilk AVM mağazamızı açmış olacağız. Ürün sayısında çeşitlilik ve mağazalaşma süreçlerinin yanı sıra, ürün kalitemizi tescillemek adına 2023 yılından itibaren de Türk Kalite Programı'na katılmayı hedefliyoruz" diye belirtti.

Sinoz ailesinin yenilenen ürünleri de tanıtıldı

Ürün yelpazesinde gerçekleştirilen yeniliklerin de tanıtıldığı etkinlikte, kullanıcıların her daim yanında olacak şekilde ambalajlanan ürünler görücüye çıktı. Geliştirdiği ürünlerle farklı cilt tiplerinin sorunlarına çözüm sunduklarını belirten Çörekci, “Her daim en iyi ürünü kendimize rakip ediniyoruz. 10 yıl içerisinde çok fazla ürün çeşitliliğine ulaşmak istemedik. Her zaman hedefimiz az ürün ile profesyonel bir hizmet vermek oldu. Geçtiğimiz 10 yılda emin adımlarla ilerledik ve 2019 yılında bakış açımızı değiştirerek ürün çeşitliliğimiz ile kadınlarımızın hayatında daha fazla yer edinmeye karar verdik. Kadınların Sinoz'dan ne istediği biliyoruz ve bu sebeple ürün gamımızı genişletmek için Ar-Ge çalışmalarımızı hızlandırdık. Sevgi ve güzellik mottosuyla çıktığımız bu yolculukta cildine değer veren kadınların tercihi Sinoz'un ürün ailesine tonik, gece ve gündüz kremi başta olmak üzere 25 farklı ürün ekleyeceğiz” dedi