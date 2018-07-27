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27 Temmuz 2018 10:19

Sıra dışı bir oyuncu, yazar ve yönetmenden sıra dışı bir kitap: Motel Günlükleri

Kısa öyküler, notlar, şiirler, günlük parçaları ve fotoğraflardan oluşan ayrıksı yapısıyla sıra dışı kitap ’Motel Günlükleri’ raflarda yerini aldı.

Sıra dışı bir oyuncu, yazar ve yönetmenden sıra dışı bir kitap: Motel Günlükleri

27 Temmuz 2018 10:19


Modern Amerikan edebiyatının en önemli isimlerinden, Vahşi Batı, Aç Sınıfın Lâneti gibi klasikleşmiş oyunların yazarı, öykücü, oyuncu, yönetmen Sam Shepard’ın en önemli eserlerinden biri olan Motel Günlükleri Everest Yayınları etiketi ile raflarda yerini aldı.


Sam Shepard’ın, kaleme aldığı senaryosuyla, 1984 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi kazandığı, Wim Wenders’in Paris-Texas filmine de kaynaklık eden Motel Günlükleri, hızlı, parçalı yapısıyla adeta hızlandırılmış bir film etkisi oluşturuyor.




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