Sıratımüstakim dergisinin 9. cildi çıktı

Bağcılar Belediyesi’nin edebiyat ve kültür yaşamına zenginlik katması amacıyla yayımladığı Sıratımüstakim degisinin 9’uncu cildi de çıktı. Sebilürreşad adıyla yayımlanan 9. Cilt 454 sayfadan oluşuyor. İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif’in Tefsir-i Şerif’iyle başlayan cilt, Bulgaristan’dan Hindistan’a; Balkan Muharebesi’nden Japonya Tokyo’daki El-İslam Gazetesi’ne kadar o dönemin siyasi ve ekonomik gelişmelerine ışık tutuyor.

2’İnci meşrutiyet’in ilanının ardından çıkarıldı

İkinci Meşrutiyet’in ilanının hemen ardından çıkarılmaya başlanan Sıratımüstakim Dergisi’nin ilk 182 sayısı Sıratımüstakîm ismiyle sonraki 459 sayısı ise Sebilürreşad adıyla olmak üzere toplam 641 sayı çıkarıldı. Eşref Edip Fergan tarafından çıkarılan ve Mehmet Akif Ersoy’un başyazarlığını yaptığı dergi, milli mücadeleye katkısıyla da dikkat çekti. Dergide Akif’in şiirleri ve vaazları yer alıyor. 1925 yılında kapatılan dergi, 1948 yılından itibaren yine Eşref Edip Fergan tarafından çıkarılmaya başlandı ve 1966’ya kadar Sebilürreşad ismiyle yayınlandı. Dergi, günümüz alfabesiyle yayın dünyasına kazandırıldı. Bağcılar Belediyesi desteğiyle Araştırmacı-Yazar M. Ertuğrul Düzdağ yönetiminde günümüz alfabesiyle yayım hayatına kazandırılan derginin 9’uncu cildinin Yayın Koordinatörlüğü’nü Kenan Gültürk yapıyor.

“Akif eserleriyle ölümsüzleşti”

Mehmet Akif’i rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’yu karış karış dolaşarak verdiği vaazlarla milleti mücadeleye katılmaya çağıran Akif’in eserleriyle ölümsüzleştiğini ifade etti. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e kadar yakın tarihimizin belgesi olma özelliği taşıyan Sebilürreşad dergisinin o dönemin birçok gizli kalmış yönüne ışık tuttuğunu ifade eden Çağırıcı, “Milli mücadele sırasında da Ankara’nın ve Anadolu’nun sesi olan Sıratımüstakim dergisinin 9’uncu cildi Sebilürreşad’ı aynı ruh ve duyguyla yeniden yayın hayatına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Sebilürreşad Dergisi

İkinci Meşrutiyet’in ilanının hemen ardından çıkarılmaya başlanan Sıratımüstakim Dergisi’nin ilk 182 sayısı aynı isimle sonraki 459 sayısı ise Sebilürreşad olmak üzere toplam 641 sayı çıkarıldı. Eşref Edip Fergan tarafından yayımlanan ve Akif’in başyazarlığını yaptığı dergi, özellikle Milli Mücadele yıllarında ortaya koyduğu yayın politikasıyla dikkat çekti. Onun şiirleri ve vaazlarının yayınladığı dergi, toplumda milli mücadeleye destek duygusunu artıran bir rol oynadı. 1925 yılında kapatılan dergi, 1948’den itibaren yine Fergan tarafından çıkarılmaya başlandı ve 1966’ya kadar Sebilürreşad ismiyle yayımlandı. Derginin Osmanlıca olarak 1925 yılına kadar yayımlanan 641 sayılık ilk dönemi Bağcılar Belediyesi’nce günümüz alfabesi ile yayın dünyasına kazandırılıyor. Bu kapsamda derginin ilk sayıları 9 cilt halinde kitaplaştırıldı. Proje tamamlandığında toplam 25 cilt olacak.