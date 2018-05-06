Sırbistan’dan Türkiye’ye "dostluk" için pedal çevirdiler

Bisikletlileri Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver çiçeklerle karşıladı.

Fatih Belediyesi ve Salcano bisiklet firmasının sponsorluğunda Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki İstanbul Kapısı’ndan yola çıkan 4 bisikletçi, İstanbul’daki Belgradkapı’ya kadar 9 gün boyunca pedal çevirdi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in 7 Mayıs’ta Türkiye ziyareti dolayısıyla düzenlenen "İstanbul Kapısından Belgrad Kapısına Dostluk Köprüsü" temalı bisiklet turunun katılımcıları, başkent Belgrad’dan İstanbul’a doğru 28 Nisan’da yola çıktı. Tura katılan Türk ve Sırp bisikletçiler, Cumhurbaşkanı Vucic ve Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in katılımlarıyla Belgrad’da düzenlenen törenle uğurlandı. Türkiye’den Oğuzhan Ermiş ve Muhammed Ali Oğuz ile Sırbistan’dan Milica Rakic ve Aleksandar Mijatovic’in pedal çevirdiği bisiklet turu bugün Fatih Belgradkapı’da sona erdi. Yaklaşık bin kilometrelik bir yolculuk sonucunda Belgradkapı’da bisikletlileri Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver çiçeklerle karşıladı. Eski Fatih Belediye Başkanı ve AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Adayı Mustafa Demir de Başkan Suver’e eşlik etti.

"Bu tür dostluklara vesile olmak dünya barışı için çok faydalıdır"

Fatih Belediyesi olarak bu tür dostluk ilişkilerinin devamını dileyen Belediye Başkanı Hasan Suver, "Sırbistan Cumhurbaşkanı sayın Vucic, Türkiye ile tarihi dostluk ilişkilerinin sürdürülmesi amacıyla Sırbistan Türkiye arasında dostluk köprüsünü bir bisiklet turuyla kaimlendirdi. Bu vesileyle 9 gündür Sırbistan’ın Belgrad başkentinin İstanbul Kapısından İstanbul’un Belgrad Kapısı’na 4 bisikletçi 2’si Türk 2’si Sırp yaklaşık bin kilometrelik bir yolu kat ettiler ve İstanbul Belgrad Kapısı’na ulaştılar. Biz de onları büyük bir mutlulukla karşıladık. Fatih Belediyesi olarak dostluğumuzun ebediyen sürdürülmesi temennisiyle bu organizasyonda emeği geçen Salcano bisiklet firmasının yönetim kurulu temsilcisi Bayram Akgün’e teşekkür ediyoruz. Bu tür dostluklara vesile olmak dünya barışı için çok faydalıdır. Bunların devamını diliyorum" diye konuştu.

Bu projenin iki ülke arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi için önemli olduğunu dile getiren Salcano bisiklet firmasının yönetim kurulu temsilcisi Bayram Akgün ise, "Türkiye Sırbistan ilişkileri iki cumhurbaşkanının olumlu çalışmalarıyla çok iyi bir noktaya geldi. Geçen Ekim ayında Sırbistan’a yaptığımız gezide Türkiye çok büyük bir sevinçle karşılandı. Biz bu kardeşliğin pekişmesi için Fatih Belediyesi’ne bu öneriyi sunduğumuzda onlar da çok sıcak baktılar. Onlar da bir sur kapısından bisiklet turu yapılmasının güzel olacağını düşündüler. Konuyla ilgili çalışmalar yaptık. Bu iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi iki ülke açısından da önemli. Bisiklet turuyla hem sporcuları hem ülkeleri kaynaştırdık. Ben onun için Fatih Belediyesi eski ve yeni başkanına teşekkür ediyorum" dedi.