Sirha İstanbul 6. kez kapılarını açıyor

Gastronomi sektörünün en büyük buluşması olarak nitelendirilen Sirha İstanbul, 6'ncı defa kapılarını açmaya hazırlanıyor. 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan organizasyonun İstanbul Fuar Koordinatörü Abel Villemin, Türkiye'yi her anlamda dünyaya tanıtmak için bu tarz organizasyonların çok önemli olduğunu vurguladı.

Gastronomi sektörünün en büyük buluşması olarak nitelendirilen ve üstün kalite anlayışı ile Türkiye'de fark oluşturan Sirha İstanbul, 6'ncı defa kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu sene 29 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Sirha İstanbul bir kez daha Türkiye'nin zenginliklerini dünya mutfakları ile buluştururken, dünya mutfaklarındaki yenilikleri de Türkiye'de sergilenmesini sağlayacak. Tüm dünyada catering sektörünün en prestijli etkinliği olarak görülen organizasyonun İstanbul Fuar Koordinatörü Abel Villemin Sirha ile ilgili, “Türkiye'de 2013'ten beri her yıl düzenlenen Sirha İstanbul gıda ve içecek, mutfak ekipmanı ve hizmet sektörünü bir araya getiren ve gastronomi trendlerini belirleyen tek fuar olarak öne çıkıyor” diyerek fuarın önemine vurgu yaptı.

“Anadolu'dan gelen gıda üreticilerini uluslararası platforma taşımayı önemsiyoruz”

Fuarın düzenlenmesindeki amaçlar ile ilgili konuşan Abel Villemin, “Türkiye gibi mutfak kültürü ve ürün bakımından oldukça zengin bir coğrafyada yaşarken, Anadolu'dan gelen gıda üreticilerine de yer vermeyi ve onları uluslararası bir platforma taşımayı çok önemsiyoruz. Tabii ki sadece gıdaya odaklanmadığımızı da belirtmeliyim. Mutfak malzemeleri ve gereçlerine dair birçok üretici marka ve firma da Sirha İstanbul'da yer alıyor. Bu sayede sektörün beklentilerini tüm yönleriyle karşılamayı hedefliyoruz. Örnek vermek gerekirse; Türkiye'de gelişmekte olan ‘snacking' konsepti göze çarpıyor. Biz de bu yıl kahve, kahve ekipmanları, pastacılık ve ekmekçilik tedarikçilerine yer vermeyi özellikle istedik. ‘Snacking' alanında önem ve potansiyel taşıyan dondurma yapımı için de özel bir çalışma yürütüyoruz. Türkiye'de ilk defa yapılan bu konseptte hem dondurma üreticilerinin hem tedarikçilerin yer alacağı özel bir etkinlik alanı olacak” dedi.

“Omnivore, Sirha İstanbul'un ana etkinliği olacak”

Sirha İstanbul kapsamında düzenlenecek olan Omnivore hakkında da bilgi veren Abel Villemin, “Gastronominin her zamankinden daha fazla küresel bir deneyim haline gelmesiyle birlikte Omnivore uluslararası ölçekte mutfak anlayışını değiştirmeyi, klasik tarzdan çıkmayı ve yeni ilhamlar vermeyi amaçlıyor. Bu yıl Sirha İstanbul'un başrol etkinliği olacak olan Omnivore, profesyonellere konsept ya da menü geliştirmek için yepyeni fikirler sunmayı hedefliyor. Omnivore kapsamında gerçekleşecek her etkinliğe uluslararası bilinirliği olan şefler katılacak ve mutfak sırlarını paylaşmak, yenilikçi tekniklerle deneyler yapmak, başka mutfak kültürlerini göstermek için çalışacak. Bu sene de Omnivore, Sirha İstanbul'un ana etkinliği olacak. Çok büyük bir beklenti ile karşı karşıya olduğumuzun da farkındayız. Yerli ve yabancı birçok yeni şef Omnivore'da olacak. 25'ten fazla şef master-class'lar yapacak. Dünyaca ünlü İtalyan şef Diego Rossi (Milano) ve Rus şef Ivan Shishkin (Moskova) davetlilerimiz arasında. Bu iki prestijli şef ilk defa Türkiye'ye gelecek ve hünerlerini sergileyecekler. Yaklaşık 500 kişinin davet edileceği bu büyük organizasyonda, DJ eşliğinde Omnivore master-class'larda da yer alan 10 şef kendi restoranlarını yansıtan yemekler yapacaklar. Alışılmışın dışında olarak canlı bir şekilde misafirlerin önünde yemeklerini pişirecek olan şefler kendilerini çok daha yakından tanıtmış olacaklar” diye konuştu.

“Omnivore'de ülkenin kendi kültürel değerlerimizi oluşturmak istiyoruz”

Türkiye ve dünyada Ominivore ile içeriği ile ilgili kıyaslama yapan Villemin, “Coğrafyaya göre değişen kurallar, her ülkenin kendi dinamiği var. Örneğin Omnivore'un en güçlü olduğu ülke olan Fransa'da pastacılık çok gelişmiş ancak üçüncü nesil kahveciler o kadar yaygın değil. Buna karşılık olarak, Türkiye'de üçüncü nesil kahveciler çok gelişmiş durumda. Biz Omnivore'da ülkenin öz dinamiğini açığa çıkarmak, kendi kültürel değerlerini göstermek istiyoruz. Dünyada genel bildiğimiz kurallardan ziyade, bu kuralları yıkmak ve yeni akımlar oluşturmak istiyoruz. Sirha İstanbul sayesinde yerel lezzetlerimizi, coğrafi ürünlerimizi, yemek kültürümüzü dünyaya tanıtma şansımız var. Türkiye'yi her anlamda dünyaya tanıtmak için Sirha İstanbul ve Omnivore'un çok önemli platformlar olduğu bir gerçek. Omnivore da coğrafi özellikleri ve kültürleri ön plana çıkaran bir etkinlik. Bu anlamda bu etkinliğe devlet desteğinin de sağlanması çok önemli. Turizm bakanlığından uçuşlarımız için de bu anlamda çok önemli bir destek alıyoruz. Uluslararası bir fuarın bünyesinde gerçekleşen böylesine dinamik bir etkinlik ile Türkiye'nin sonsuz lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasında, devlet tarafından verilecek bir desteğin çok büyük güç katacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.