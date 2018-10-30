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Şirinevler'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Şirinevler’de E-5 yanyol üzerinde duraklayan bir araç içerisindeki şahıs silahlı saldırıya uğradı.

Şirinevler'de E-5 yanyol üzerinde duraklayan bir araç içerisindeki şahıs silahlı saldırıya uğradı. Başından vuruşan şahıs hayatını kaybederken polis ekipleri kaçan şahsın yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, 23.00 saatlerinde, Bahçelievler Şirinevler'de E-5 yanyol üzerinde duraklayan bir 34 BOM 050 plakalı otomobilin içerisindeki henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, silahlı saldırıya uğradı. Başından vuruşan şahıs hayatını kaybederken, mobese kameralarının altında saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçtı.


Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.


“Silah sesleri duyduk”


Olayın olduğu sıra silah seslerini duyduğunu belirten Ferhat Bidikçi, “Biz dört el silah sesi duyduk, hemen koştuk baktık. Bir genç 30-35 yaşlarında arabanın içinde kafası kanlar içerisinde duruyordu. Büyük ihtimalle kafasından vurulmuştu. Vuranlar kaçtı herhalde” dedi.


Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı


Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, araba ve çevresinde geniş çaplı çalışma yaptı. İnfaz edilen şahısın cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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