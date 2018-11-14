Şirintepe Parkı hizmete açıldı

Şirintepe Parkı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anket sonucu isim verilen parkın açılış törenine Başkan Remzi Aydın, Emniyettepe Mahalle muhtarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Remzi Aydın açılışta yaptığı konuşmasına, "Yaptığımız ankette Şirintepe çıktı hayırlı olsun" diyerek başladı ve şöyle devam etti:

"Değerli Emniyettepeli kardeşlerim, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün güzel bir etkinlik için bir aradayız. Şirintepe parkımızı resmi olarak açıyoruz. Hayırlı olsun diyorum.

"Çocuklara ve annelere teslim ediyoruz"

Bundan sonra bu parkın korunması, kullanılması sizlerde. Özellikle çocuklar sizlere sesleniyorum. Burada sizler oynayacaksınız, buraları temiz tutacağız. Eşyalarımızı kırmayacağız. Bu parkı çocuklarımıza ve annelerine teslim ediyoruz. Emniyettepe'yi çok önemsiyoruz. Emniyettepe insanı Anadolu insanı, devletine değerlerine sahip çıkan güzide bir mahallemiz. Bu onların hakkı, biz de bunları teslim etme adına bu tip hizmetleri sunuyoruz"

Konuşmanın ardından Başkan Aydın törene katılan çocuklarla birlikte kurdele keserek parkın açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası ise vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şirintepe Parkı

Toplamda 289 metrekare alan üzerine kurulu parkta 26 metre yeşil alan bulunuyor. Bu yeşil alana 4 adet ağaç, 200 adet çalı dikimi gerçekleştirildi. Park içerisine 4 adet fitness aleti, 1 adet çatılı piknik masası, 3 adet bank, 1 adet çöp kovası konuldu.

Parkın zemininin 80 metrekarelik bölümü kauçuk, 80 metrekarelik bölümü de taş döşeme olarak şekilde yapıldı.