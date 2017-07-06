Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 16:44

Sirkeci’de yangın paniği

Fatih Sirkeci’de bulunan Çelikhan’da çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sirkeci’de yangın paniği

06 Temmuz 2017 16:44

Dış cephe tadilatı için çekilen perdenin alev alev yandığı yangında ölen, mahsur kalan ya da yaralanan olmadı.


Fatih Sirkeci’de, Hamidiye Caddesi’nin üzerinde bulunan Çelikhan isimli bir iş yerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın, saat 15.00 sıralarında iş hanının dış cephe çalışmalarının yapıldığı bir noktada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu. Tadilat çalışmalarının yayalara ve araçlara zarar gelmemesi için bina iskele yüzeyine gerilen malzemenin de tutuşmasıyla alevler bina yüzeyinde yayılmaya başladı.


İtfaiye helikopteri de olay yerindeydi


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İçeride mahsur kalan olma ihtimaline karşın sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Korkutan yangında ölen, mahsur kalan ya da yaralanan olmadı. Yangının büyüme ihtimaline karşın bölgeye gelen itfaiye helikopteri de yangına müdahale etmeden geri döndü.


Yangını görev vatandaşlar Rıza Kırmaz, “Sanırım plastik malzeme kullandıkları için alev aldı. Yangın sigaradan falan çıkmış olabilir. İtfaiye müdahale etti. İçeride kalan ya da yaralanan, ölen olmadı” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:46
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!