Sirkeci’deki Antika Fuarı’nda binbir çeşit ürün sergileniyor

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen antikacıların stant açarak katılım gösterdiği Antika Fuarı’nda, körüklü fotoğraf makinesi, daktilo, eski plaklar, gramofon, bakır objeler başta olmak üzere birçok eser antikaseverlerin beğenisine sunuldu.

200’ün üzerinde standın bulunduğu ve 26 Kasım Pazar gününe kadar sürecek olan fuarda en çok ilgi gören antika eserlerden bir tanesi de 1967 yılına ait Fransız yapımı bir müzik kutusu. Festivalde stant açan ve müzik kutusunun sahibi olan Adil Gündoğdu, ‘jukebox’ın vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü kaydederek, “Bugün biraz yağıştan dolayı talep az ama genel olarak güzel ve yoğun geçiyor. Bizim ağırlığımız plak ve porselen; Fuarda en ilginç olan ürünlerimden birisi 1877 yılına ait bir laterna, onun haricinde arkamda görmüş olduğunuz 1967 yılına ait bir müzik kutusu var; Jukebox. Onun haricinde genel olarak plak ve porselen satışımız mevcut. Genelde benim standımda 30 liradan başlıyor fiyatlar en yüksek fiyatlı ürünüm Jukebox, onun fiyatı 10 bin lira. Hemen hemen her bütçeye hitap etmeye çalışıyoruz ama tabii ki bu tarz festivallerde insanlar olabildiğince en uygun ürünü almaya çalışıyorlar. Jukebox’a ilgi çok fazlaydı. Cumartesi-Pazar herhalde binlerce kişi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşmıştır. Bugün müzik yayınını yapamıyoruz. Hem gar çalışanlarının rahatsız olmasından hem de elektrikle ilgili yaşadığımız küçük bir sıkıntıdan dolayı. Merak edenler çok fazla, analog müzik dinleyenlerin sayısı çok az günümüzde. Plaktan gelen müzik hala insanların ilgisini çekiyor” diye konuştu.

Fotoğraf makinesi; daktilo, eski plaklar, gramofon ve bakır objelerin yanı sıra 10 bin dolara antikaseverlerin beğenisine sunulan ABD yapımı soba, 25 bin liraya satılan mobilya takımı ve laternalar da fuar da ilgi çeken diğer antika eserler oldu. Fuarda sergilenen eserleri ilgiyle inceleyen vatandaşlar, memnun olduklarını ifade ederek, şunları kaydettiler: “Gezdim açıkcası güzel ürünler var. Şuan en çok ilgimi çeken bu 2 tane ikon oldu.

Kendi zevkime göre bir şey bulamadım. Plaklardan hoşlanıyorum fakat seçmece usulü bakmak biraz uzun sürüyor. Kendi beğendiğim bir plak varsa onu almayı tercih ediyorum.

Buradakiler pahalı benim bütçemi sarsıyor. Birkaç yerin fiyatı makuldü ama aradığımızı bulamadık. Her şey istediğimiz gibi olmuyor”.