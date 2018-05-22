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22 Mayıs 2018 11:33

Sırr-ı Yûnus” Ramazan İstanbul Etkinlikleri Kapsamında CRR’de

Âyân Mûsikî Topluluğu, Anadolu tasavvuf geleneğinin ve klasik Türk mûsikîsinin temel taşlarından olan Yunus Emre’nin güftelerinden oluşan bir repertuvarla, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak.

Sırr-ı Yûnus” Ramazan İstanbul Etkinlikleri Kapsamında CRR’de

22 Mayıs 2018 11:33


Ramazan İstanbul etkinlikleri kapsamında, 26 Mayıs Cumartesi akşamı gerçekleşecek Sırr-ı Yûnus başlıklı konser, saat 21.45’te başlayacak ve ücretsiz olacak.Bestesi Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin olan "Yemen ellerinde Veysel Karani"; Hammâmîzâde ismail Dede Efendi’nin "Yürük değirmenler gibi" ve Eyyubî Mehmed Efendi’nin "Hâlet ile bana bir hâl göründü" konserde seslendirilecek eserler arasında.


Genel sanat yönetmenliğini Murat Özer’in üstlendiği konserin solisti ise Suat Güney olacak. 12 yıldır Yunus Emre’nin sözlerini farklı müzik projeleriyle insanlara ulaştırmaya çalışan Âyân Mûsikî Topluluğu, yakın zamanda Sırr-ı Yûnus isimli bir de albüm yayınladı.




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