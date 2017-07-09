Sırtı minder görmeyen şampiyon

40 yaşındaki milli güreşçinin hedefi, kariyerini beşinci kez Olimpiyat şampiyonu olarak noktalamak.

23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek milli güreşçi İlhan Çıtak, olimpiyatlarda Türk bayrağını beşinci kez dalgalandırmaya hazırlanıyor. 10 yaşında güreşe başlayıp Genç Milli Takım’a yükselen, geçirdiği ateşlik hastalıklar sonrası 15 yaşında ağır işitme kaybı yaşayan Çıtak, 17 yıldır İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı’nda serberst stil ve grekoromende mücadele ediyor.

İlk kez 2001’de Roma’da Deaflympics tecrübesi yaşayan ve altın madalya kazanan Çıtak, bu alışkanlığını Melbourne 2005, Taipei 2009 ve Sofya 2013’te de sürdürdü. Samsun’da yapılacak olan Deaflympics 2017’nin kendisi için çok önemli olduğunu belirten milli güreşçi, “Artık jübile yapmayı düşünüyorum. Samsun’daki hedefim beşinci Olimpiyat altın madalyamı vatanıma kazandırarak, kariyerim zirvede noktalamak” şeklinde konuştu.

Yeni şampiyonlar yetiştiriyor

Güreş kariyerinin yanında beden eğitimi öğretmenliği de yapan Çıtak, güreşteki tecrübesini sonraki nesillere de aktarmak istediğini söyleyerek, “Şu an çalıştığım okulda 20 güreşçi öğrencim var. Bıraktıktan sonra da tecrübelerimizi çocukları yetiştirerek, işitme engelli sporcularımıza hizmet için kullanacağız” dedi.

Türkiye’ye Deaflympics tarihinde en fazla altın madalya getiren isim olan İlhan Çıtak, Samsun 2017’de serbest stilde 97 kiloda, grekoromende ise 98 kiloda mindere çıkacak.