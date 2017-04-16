Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 13:55

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ilçedeki okulları gezdi

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ilçede oy kullanılan okulları gezdi.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ilçedeki okulları gezdi

16 Nisan 2017 13:55


Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, referandum için oyunu kullandıktan sonra ilçedeki diğer okulları gezdi. Oy kullanılan okulları gezen Başkan İnönü vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Gittiği okullarda sandık başkanları ve görevlilerle de sohbet eden Başkan İnönü herkesin oy kullanması gerektiğini ve bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.


Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Ben oyumu Teşvikiye’de bir lisede kullandım, bu bir vatandaşlık görevidir, herkesin oyunu kullanması lazım ki bundan sonraki idari seçimlere değişime ya da değişmemesine katkısı olsun. Bu yüzden herkesin oyunu kullanması lazım” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    20°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:25
  • Güneş :06:14
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:00
  • Akşam :19:53
  • Yatsı :21:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!